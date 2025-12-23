11-кратный чемпион мира Заломин: «Джокович симпатичен как спортсмен и личность, я бы сравнил себя с ним. Еще нашел в себе сходства с Криштиану Роналду»

— Да. Он меня все время, когда видит, называет Волчарой. Не знаю почему. Хотя были люди, которые говорили, что глаза у меня похожи на волчьи. Плюс у меня стиль разбега такой, что в этот момент я всегда нахмуренный. Возможно, это и ассоциируется с хищным волком. Когда я работаю, реально превращаюсь в хищника. Если у меня что-то не получается, лучше ко мне не подходить, не трогать, — сказал 33-летний Заломин.