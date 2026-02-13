World Gymnastics допустила трех россиян к соревнованиям в нейтральном статусе

Допуск к соревнованиям получили представители спортивной акробатики Светлана Филипьева, София Игошева и Сергей Кондрачук.
Среди персонала статус одобрен тренерам Теймуразу Гургенидзе и Алине Спиридоновой.
Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) присвоила нейтральный статус трем российским спортсменам и двум представителям штаба. Об этом сообщает пресс-служба организации.
