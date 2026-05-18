Белорусские гимнастки выступят под своим флагом на чемпионате Европы в мае

Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) принял решение о допуске белорусов и россиян к международным состязаниям с флагом и гимном. Это решение распространяется на все пять гимнастических видов спорта: спортивную и художественную гимнастики, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Спустя четыре года ограничения с белорусов сняты.