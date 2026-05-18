Белорусские гимнастки выступят под своим флагом на чемпионате Европы в мае

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Представительницы белорусской художественной гимнастики выступят на чемпионате Европы в болгарской Варне под своим флагом и с гимном, это будет первый крупный турнир с национальной символикой, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики (БАГ).
Континентальный форум пройдет с 27 по 31 мая.
«Первый крупный турнир для нас — чемпионат Европы по художественной гимнастике. Уже с гимном и флагом будем бороться за медали», — сообщили в пресс-службе БАГ.
Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) принял решение о допуске белорусов и россиян к международным состязаниям с флагом и гимном. Это решение распространяется на все пять гимнастических видов спорта: спортивную и художественную гимнастики, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Спустя четыре года ограничения с белорусов сняты.
Международная федерация гимнастики (FIG) после начала спецоперации РФ на Украине запретила российским и белорусским спортсменам, а также официальным лицам, включая судей, принимать участие в соревнованиях под эгидой организации. Чуть позже ограничения ослабили.
Белорусы выступали на Олимпиаде в Париже и других международных стартах, но в нейтральном статусе.