Дегтярев рассказал, что «дало импульс» для снятия санкций с гимнастов

18 мая Исполком World Gymnastics принял решение о снятии всех ограничений с атлетов из России и Белоруссии. Министр спорта Дегтярев отметил, что значительную роль тут сыграли усилия российской стороны.

Источник: EPA

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале выскащал мнение, что реорганизация гимнастических федераций в России во многом поспособствовала решению о снятии всех санкций с отечественных гимнастов.

В понедельник стало известно, что Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) приняла решение о полном снятии ограничений с российских и белорусских спортсменов.

«Федерация гимнастики России была создана в 2024 году из пяти организаций, объединив спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику, — напомнил Дегтярев. — Минспорт поддержал это решение. Одной из целей этой интеграции было приведение системы управления гимнастическими видами в соответствие с международными стандартами, по аналогии с World Gymnastics».

Глава ведомства подчеркнул, что возглавил федерацию один из крупнейших топ-менеджеров страны — глава Российских железных дорог (РЖД) Олег Белозеров. «Все это позволило резко активизировать международные связи с World Gymnastics, придало импульс возвращению наших атлетов в гимнастическую семью», — написал министр.

«В общей сложности флаг России может подниматься на соревнованиях более 20 федераций», — резюмировал министр.

FIG (с 9 декабря 2025 года — World Gymnastics) запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в турнирах в марте 2022 года, после начала военной операции на Украине. В январе 2024 года организация стала допускать россиянам выступать на турнирах под своей эгидой при условии получения нейтрального статуса.