Россия вернулась в мировой спорт. Больше никакого позора и белых флагов

«Федерация гимнастики России была создана в 2024 году из пяти организаций, объединив спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Минспорт России поддержал это решение. Одной из целей этой интеграции было приведение системы управления гимнастическими видами в соответствие с международными стандартами, по аналогии с WG. Возглавил федерацию один из крупнейших топ-менеджеров страны, глава РЖД Олег Белозеров. Все это позволило резко активизировать международные связи с WG, придало импульс возвращению наших атлетов в гимнастическую семью», — написал в соцсетях министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.