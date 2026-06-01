Россияне выиграли две золотые медали на этапе КМ по спортивной акробатике

Российские акробаты выступали на турнире с флагом и гимном страны.

Источник: РИА "Новости"

СОФИЯ, 31 мая. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали две золотые медали на этапе Кубка мира по спортивной акробатике. Соревнования прошли в болгарском Бургасе.

В соревнованиях смешанных пар золото выиграли Елизавета Медведева и Олег Майоров. В той же дисциплине серебряными призерами соревнований стали Динара Айсина и Артемий Петровский.

В соревнованиях мужских групп победу одержали россияне Николай Крестников, Степан Кульбакин, Сергей Кондрачук и Артем Кузнецов. В состязаниях женских групп серебро выиграли Ксения Красивская, Лилия Боталова и Анна Астафьева. В соревнованиях женских пар третье место заняли Светлана Филипьева и Василиса Гаврилина. У мужских пар серебро завоевали Иван Дерендяев и Матвей Черных, бронзу — Артур Кованов и Александр Дьяконов. Всего на счету россиян 7 наград: 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые.

Соревнования проходили с 29 по 31 мая. Российские спортсмены выступали на турнире под флагом РФ. 18 мая исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) снял ограничения с российских атлетов и допустил их к своим турнирам с флагом и гимном.