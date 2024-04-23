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15:40 (мск), источник: Чемпионат.com

В ХК ЦСКА назвали шесть игроков, которые покинут клуб в межсезонье

Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, кто из игроков клуба покинет команду в межсезонье.

ЦСКАКХЛ: таблица и календарь

«Кто уходит? Не останутся Плотников, Григоренко, Светлаков, не останется Слепышев, не останется Диц, не останется Федотов. По Дицу и Слепышеву работаем с агентами для того, чтобы с ними расстаться», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, ЦСКА завершил сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1−4 ярославскому «Локомотиву». Это случилось впервые с финала Кубка Гагарина — 2021, когда в шести матчах он уступил омскому «Авангарду» с таким же счётом в серии. ЦСКА трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в сезонах-2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023.

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