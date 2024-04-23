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16:22 (мск)

Финал «Битвы прогнозов»: Казанский надеется на «Локо»

В новом выпуске шоу «Денис против» на Спорт Mail.ru хоккейные эксперты Денис Казанский и Андрей Николишин выбрали победителя четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина.

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Денис Казанский и Андрей Николишин сошлись в битве прогнозов на матчи плей-офф КХЛ и уже дошли до финала. Признанные авторитеты разбирают плюсы и минусы каждой команды, не забывают об исторических особенностях противостояния финалистов и держат в уме суперзвезд и темных лошадок «Локо» и «Магнитки».

Денис Казанский выбирал своего фаворита первым и выбрал «Локо» в надежде, что ярославцы сумеют выиграть хотя бы второй матч. Напомним, что за угаданный исход участникам нашей битвы начисляются не скучные баллы, а баллы, умноженные на букмекерские коэффициенты. И если «Локомотиву» удастся размочить счет в серии, Казанский получит 2,09 балла. Если же победит «Магнитка», 3,40 балла уйдет в копилку Андрея Николишина.

Перед финалом участники битвы приготовили нам сюрприз — обнулили результаты своего противостояния на предыдущих этапах, начав прогнозы на финальную серию со счета 0:0., Денис Казанский пока опережает Андрея Николишина — 6,05:2,70.

Все выпуски шоу «Денис против», посвященные «Битве прогнозов», можно посмотреть в сообществе Спорт Mail.ru в ВК.

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