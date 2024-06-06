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18:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Александр Радулов пошел железной дорогой

Звездный хоккеист будет играть в «Локомотиве».

Ак Барс
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Знаменитый нападающий Александр Радулов, последние два сезона выступавший за «Ак Барс», продолжит карьеру в «Локомотиве». Один из лучших бомбардиров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подписал с ярославским клубом однолетний контракт. Судя по всему, в «Локомотиве» надеются, что богатый опыт Радулова поможет команде завоевать Кубок Гагарина, который она уступила «Металлургу» в финале минувшего плей-офф.

Источник: РИА "Новости"

Александр Радулов — настолько приметная фигура в российском хоккее, что его переход в «Локомотив», безусловно, попал в топ новостей межсезонья. Тем более что до того момента, как ярославский клуб официально объявил о подписании контракта со звездным нападающим, было трудно предположить, где он продолжит карьеру. Несмотря на преклонный по спортивным меркам возраст и, прямо скажем, неудачный прошлый сезон, 37-летний Радулов по-прежнему пользовался спросом на трансферном рынке и, по всей видимости, не имел недостатка в предложениях. И уж точно никто не сомневался, что он еще не сказал своего последнего слова в КХЛ.

В Россию из Национальной хоккейной лиги Радулов вернулся два года назад по приглашению «Ак Барса», который тогда вообще собрал своеобразную дрим-тим. Форвард заключил с казанцами двухлетнее соглашение с общей зарплатой, по неофициальным данным, в размере 170 млн руб., не считая весьма солидных бонусов. И в первый сезон Радулов вполне оправдал связанные с ним ожидания, а также вложенные в него средства. Набрав 57 очков по системе «гол плюс пас», он стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата, за что, по информации издания «Бизнес Online», получил надбавку в 90 млн руб. Кроме того, «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции и дошел до финала плей-офф, где в семиматчевой битве проиграл ЦСКА.

Радулов и в Кубке Гагарина-2023 оказался в тройке лучших бомбардиров, а по итогам сезона был включен в символическую сборную КХЛ.

Однако затем что-то пошло не так и у Радулова, и у его команды. В минувшем чемпионате нападающий добрался только до отметки 40 очков и добавил к ним еще четыре балла в плей-офф, который для «Ак Барса» закончился уже в первом раунде поражением в короткой серии с «Автомобилистом». Тем не менее, по словам генерального менеджера казанского клуба Марата Валиуллина, с Радуловым обсуждался вопрос о продлении контракта. Но окончательное решение зависело от мнения главного тренера, а после того, как «Ак Барс» возглавил Анвар Гатиятулин, выяснилось, что ветеран, которому скоро стукнет 38 лет, казанцам больше не нужен.

В числе претендентов на Радулова назывались «Амур», «Автомобилист», московское «Динамо». Причем, по сообщениям интернет-портала «Чемпионат», он хотел перебраться в Москву, и вроде бы главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов очень хотел видеть его в команде, но стороны не договорились по деньгам. Была информация, что динамовцы предлагали Радулову зарплату 60 млн руб. плюс 20 млн в виде бонусов, а затем подписали вместо него примерно на тех же условиях трехкратного обладателя Кубка Гагарина в составе ЦСКА Антона Слепышева.

В «Локомотиве», по данным того же «Чемпионата», зарплата Радулова составит 70 млн руб.

Соглашение рассчитано на один сезон. Кстати, приветствуя новичка на своем официальном сайте, железнодорожники напомнили, что в детстве он занимался хоккеем именно в ярославском спортинтернате. Очевидно, что столь опытный мастер приглашен не на перспективу, а с расчетом на сиюминутный результат. В завершившемся сезоне «Локомотиву» не хватило чуть-чуть, чтобы завоевать желанный Кубок Гагарина. В финале плей-офф ярославцы проиграли «Металлургу» и теперь, судя по всему, делают ставку на следующий сезон, полагая, что Радулов поможет им прийти к цели.

Хотя надо признать, что для «Локомотива» это несколько нестандартный трансферный ход. В Ярославле все-таки предпочитают больше работать с молодежью и выращивать своих звезд. С другой стороны, недавно команду покинул опытный Сергей Андронов, который перешел в СКА, и ему нужна была соответствующая замена. Харизматичный Радулов, безусловно, по всем параметрам подходит на роль лидера как на льду, так и в раздевалке.

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К тому же он еще способен не только поделиться богатым опытом, но и повысить результативность «Локомотива». Ведь речь идет об одном из лучших бомбардиров в истории КХЛ, который уступает по очкам в регулярных чемпионатах только Вадиму Шипачеву и Сергею Мозякину. Сейчас на счету Радулова 589 баллов, а с учетом плей-офф он выбил уже 701 очко.

Автор: Александр Ильин

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