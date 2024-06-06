Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Эдмонтон
Даллас
Хоккей. НХЛ
31.05
Рейнджерс
Флорида
Хоккей. НХЛ
1.06
Даллас
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
2.06
Флорида
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
3.06
Эдмонтон
Даллас
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
24.04
Локомотив
Металлург Мг
22.04
Локомотив
Металлург Мг
ОТ
20.04
Металлург Мг
Локомотив
18.04
Металлург Мг
Локомотив
15.04
Металлург Мг
Автомобилист
13.04
Автомобилист
Металлург Мг
11.04
Металлург Мг
Автомобилист
9.04
Автомобилист
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ. Все результаты
18:56 (мск), источник: Газета.Ру

Ротенберг призвал изгнать блатных детей из хоккея

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что необходимо избавляться от блатных детей в хоккее.

СКАКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что необходимо избавляться от блатных детей в хоккее. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, повальной коммерциализации в спорте быть не должно.

«Говоря о коммерческой стороне, нельзя допускать неправильной коммерциализации в спорте. И в первой очереди — в детском спорте. Когда есть блатные дети, мы с этим боремся постоянно. Создаем условия, чтобы этого не было», — заявил Ротенберг.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Читайте также от «Газета.ru»
«Задвигала неугодных»: лидер «Миража» рассказал о характере Пугачевой
С Николая Дроздова требуют 9 млн рублей за «В мире животных»
Чернышев расстался с девушкой ради Заворотнюк
Бизнесмен раскрыл стоимость замка Пугачевой: «Копейки»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь