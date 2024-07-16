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12:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Назаров оценил вероятный приход Евгения Кузнецова в СКА

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал возможный приход российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Евгения Кузнецова в СКА.

СКА
Каролина
Андрей Назаров оценил вероятный приход Евгения Кузнецова в СКА | Источник: Чемпионат.com

«Ждём официальной информации, но приезд в КХЛ звёзд уровня Кузнецова, безусловно, выведет лигу на новый уровень. Евгений всем всё давно доказал в НХЛ, выиграл Кубок Стэнли, играет на дефицитной позиции центрального нападающего.

В России полный порядок во всём. Звёзды КХЛ и НХЛ скоро сыграют между собой, Кузнецов возвращается, а президент нашей страны спокойно даёт старт движению Северного обхода Твери на М-11 “Нева”. В то время как в США стреляют в кандидата, а секретная служба откровенно спит и не признаёт своей ошибки», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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