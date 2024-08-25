Хоккеисты «Спартака» обыграли ЦСКА в товарищеском матче

ЦСКА и «Спартак» примут участие в предсезонном турнире «Кубок мэра Москвы», который пройдет с 29 августа по 1 сентября. Также в нем сыграют московское «Динамо», подмосковный «Витязь», нижегородское «Торпедо» и екатеринбургский «Автомобилист».