Хоккеисты «Спартака» обыграли ЦСКА в товарищеском матче

Основное время встречи, прошедшей на домашней арене ЦСКА, завершилось со счетом 3:3 (1:0, 1:0, 1:3). В составе хозяев отличились Владислав Каменев (6-я минута), Прохор Полтапов (23) и Константин Окулов (48). У гостей шайбы забросили Павел Порядин (45), Александр Пашин (49) и Александр Беляев (55). В серии буллитов победу одержали «красно-белые» — 3:1. Победный буллит реализовал Порядин.
ЦСКА и «Спартак» примут участие в предсезонном турнире «Кубок мэра Москвы», который пройдет с 29 августа по 1 сентября. Также в нем сыграют московское «Динамо», подмосковный «Витязь», нижегородское «Торпедо» и екатеринбургский «Автомобилист».