Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СКА отыгрался с 0:2 в матче с «Ак Барсом» и одержал победу по буллитам

Сегодня, 25 августа, в Ледовом дворце Санкт-Петербурга в матче турнира имени Николая Пучкова встречались местный СКА и казанский «Ак Барс».

Источник: Чемпионат.com

Основное время матча завершилось со счётом 3:3, победу по буллитам одержали хоккеисты СКА.

«Ак Барс» обеспечил себя комфортным преимуществом ещё в первом периоде. В равных составах отличились Семён Терехов и Дмитрий Яшкин. Второй период остался за хозяевами площадки. СКА дважды реализовал большинство: дубль на счету Валентина Зыкова. В середине третьего периода Василий Глотов вывел армейцев вперёд, однако Егор Коршков сумел сравнять счёт. В серии буллитов точнее оказались представители СКА.

СКА перед началом сезона осталось провести матчи с «Северсталью» (27 августа) и молодёжной сборной России (29 августа). У «Ак Барса» завтра, 26 августа, игра с молодёжной сборной России.