ЦСКА уничтожил «Сибирь» за период, Зарипов стал депутатом. Итоги дня в хоккее

Третий гол Абрамова пришёлся на начало третьего периода, за который ЦСКА буквально уничтожил «Сибирь». Гол в меньшинстве, два — в большинстве, три — в равных составах. Сибиряки совсем развалились, а армейцев было не остановить. Команда Ильи Воробьёва забила 14 голов за два последних матча! А «Сибирь» по-прежнему не одержала ни одной победы в сезоне.