Первое поражение «Авангарда», массовые потасовки в Балашихе. Итоги дня в КХЛ

После отличного матча с «Ак Барсом» и трёх побед подряд «Авангард» завершал домашнюю серию встречей с «Амуром», который на старте сезона немного буксовал. К концу первого периода казалось, что проблем у омичей сегодня не возникнет — команда Сергея Звягина забросила две быстрые шайбы, открыв счёт на исходе первой же минуты.