«Торпедо» отыгралось с 1:3 и победило ЦСКА в овертайме

На восьмой минуте первого периода Игорь Ларионов с передачи Владислава Фирстова открыл счёт в игре. На 13-й минуте периода Максим Соркин с передач Никиты Нестерова и Виталия Абрамова восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Никита Седов с передач Прохора Полтапова и Виталия Абрамова вывел ЦСКА вперёд.