«Торпедо» отыгралось с 1:3 и победило ЦСКА в овертайме

Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
На восьмой минуте первого периода Игорь Ларионов с передачи Владислава Фирстова открыл счёт в игре. На 13-й минуте периода Максим Соркин с передач Никиты Нестерова и Виталия Абрамова восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Никита Седов с передач Прохора Полтапова и Виталия Абрамова вывел ЦСКА вперёд.
На 17-й минуте второго периода Максим Соркин с передачи Константина Окулова сделал счёт 3:1.
В середине третьего периода Богдан Конюшков сократил отставание «Торпедо» до минимума. Спустя три минуты Даниил Бокун с передач Дениса Почивалова и Кирилла Воронина восстановил равенство в счёте.
В овертайме победу гостям принёс Никита Артамонов с передач Бобби Линча и Вячеслава Войнова.