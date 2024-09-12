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«Торпедо» отыгралось с 1:3 и победило ЦСКА в овертайме

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором ЦСКА принимал нижегородское «Торпедо».

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

На восьмой минуте первого периода Игорь Ларионов с передачи Владислава Фирстова открыл счёт в игре. На 13-й минуте периода Максим Соркин с передач Никиты Нестерова и Виталия Абрамова восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Никита Седов с передач Прохора Полтапова и Виталия Абрамова вывел ЦСКА вперёд.

На 17-й минуте второго периода Максим Соркин с передачи Константина Окулова сделал счёт 3:1.

В середине третьего периода Богдан Конюшков сократил отставание «Торпедо» до минимума. Спустя три минуты Даниил Бокун с передач Дениса Почивалова и Кирилла Воронина восстановил равенство в счёте.

В овертайме победу гостям принёс Никита Артамонов с передач Бобби Линча и Вячеслава Войнова.

ЦСКА
3:4
2:1, 1:0, 0:2
ОТ
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
12.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 6250 зрителей
Главные тренеры
Илья Воробьев
Игорь Ларионов
Вратари
Иван Просветов
Иван Бочаров
1-й период
07:30
Игорь Ларионов
(Владислав Фирстов)
11:01
Кирилл Воронин
12:31
Максим Соркин
(Никита Нестеров, Виталий Абрамов)
13:32
Никита Седов
(Виталий Абрамов, Прохор Полтапов)
18:59
Бобби Линч
2-й период
26:28
Виталий Абрамов
35:58
Антон Силаев
36:10
Максим Соркин
(Константин Окулов)
39:27
Даниил Бокун
3-й период
40:12
Денис Почивалов
41:55
Командный штраф
50:34
Богдан Конюшков
51:03
Никита Нестеров
53:42
Даниил Бокун
(Кирилл Воронин, Денис Почивалов)
Овертайм
63:03
Никита Артамонов
(Бобби Линч, Вячеслав Войнов)
Статистика
6
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит