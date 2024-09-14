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«Ак Барс» обыграл «Металлург», команда Разина проиграла четыре из пяти матчей в сезоне

На «Татнефть-Арене» в Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: ХК "Ак Барс"

Местный «Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург» со счётом 2:0.

Победной шайбой в составе «Ак Барса» отметился Альберт Яруллин, отличившийся с передач Александра Барабанова и Дмитрия Яшкина. В концовке встречи Артём Галимов отправил шайбу в пустые ворота.

«Ак Барс» одержал вторую победу в четырёх матчах сезона. Ранее команда проиграла «Салавату Юлаеву» (3:5) и «Авангарду» (1:4), а также обыграл «Торпедо» (3:2 Б). В следующем матче казанцы сыграют с «Барысом» дома 19 сентября.

«Металлург» проиграл в четвёртый раз в пяти матчах на старте сезона. Действующий обладатель Кубка Гагарина в следующей игре встретится с «Северсталью» 16 сентября на выезде.

Ак Барс
2:0
1:0, 0:0, 1:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
14.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8890 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Андрей Разин
Вратари
Амир Мифтахов
Илья Набоков
(Илья Набоков)
1-й период
04:00
Дмитрий Яшкин
04:48
Скотт Уилсон
15:00
Альберт Яруллин
(Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин)
2-й период
30:37
Скотт Уилсон
37:37
Алексей Маклюков
39:39
Егор Коробкин
3-й период
44:50
Алексей Марченко
48:20
Александр Барабанов
51:09
Павел Акользин
59:56
Артем Галимов
Статистика
6
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит