Нижегородское «Торпедо» проиграло «Сочи» в матче КХЛ

«Сочи» в первом периоде нанес 26 бросков в створ ворот соперников, на которые торпедовцы смогли ответить только пятью. Бросок Вячеслава Войнова, после которого Атанасов подправил шайбу в ворота на 15-й минуте, был третьим в матче от «Торпедо». Таким образом нижегородская команда реализовала первое в сезоне большинство. До матча с «Сочи» у автозаводцев было 20 нереализованных попыток.