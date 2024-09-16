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Нижегородское «Торпедо» проиграло «Сочи» в матче КХЛ

«Торпедо» проиграло на выезде «Сочи» в матче КХЛ, несмотря на хет-трик Атанасова.

Источник: ХК "Торпедо" Нижний Новгород

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. «Сочи» одержал вторую победу в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), переиграв на своем льду нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата.

Встреча, прошедшая в понедельник в Сочи на льду «Большого», завершилась со счетом 5:3 (1:1, 1:0, 3:2) в пользу хозяев. У победителей дубли оформили Джесси Грэм (22-я и 46-я минуты) и Денис Венгрыжановский (10, 60), еще одну шайбу забросил Артемий Кузнецов (48). У «Торпедо» хет-трик оформил Василий Атанасов (15, 42 и 53), при этом тремя результативными передачами отметился форвард Игорь Ларионов.

«Сочи» в первом периоде нанес 26 бросков в створ ворот соперников, на которые торпедовцы смогли ответить только пятью. Бросок Вячеслава Войнова, после которого Атанасов подправил шайбу в ворота на 15-й минуте, был третьим в матче от «Торпедо». Таким образом нижегородская команда реализовала первое в сезоне большинство. До матча с «Сочи» у автозаводцев было 20 нереализованных попыток.

Команда Игоря Ларионова потерпела четвертое поражение в сезоне при двух победах. У «Сочи» две победы и два поражения.

Сочи
5:3
1:1, 1:0, 3:2
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
16.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 4435 зрителей
Главные тренеры
Сергей Зубов
Игорь Ларионов
Вратари
Егор Заврагин
Иван Кульбаков
(Иван Кульбаков)
1-й период
00:20
Антон Силаев
02:00
Евгений Свечников
09:26
Денис Венгрыжановский
(Андрей Никонов)
13:45
Максим Федотов
14:16
Василий Атанасов
(Игорь Ларионов, Вячеслав Войнов)
2-й период
21:00
Джесси Грэм
(Денис Венгрыжановский, Дмитрий Уткин)
31:37
Федор Крощинский
3-й период
41:06
Василий Атанасов
(Игорь Ларионов)
45:28
Джесси Грэм
(Данил Авершин, Даниил Сероух)
45:56
Денис Почивалов
47:36
Артемий Кузнецов
(Джесси Грэм)
52:04
Василий Атанасов
(Игорь Ларионов, Бобби Линч)
59:42
Денис Венгрыжановский
Статистика
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит