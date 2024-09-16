Нижегородское «Торпедо» проиграло «Сочи» в матче КХЛ

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. «Сочи» одержал вторую победу в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), переиграв на своем льду нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата.
Встреча, прошедшая в понедельник в Сочи на льду «Большого», завершилась со счетом 5:3 (1:1, 1:0, 3:2) в пользу хозяев. У победителей дубли оформили Джесси Грэм (22-я и 46-я минуты) и Денис Венгрыжановский (10, 60), еще одну шайбу забросил Артемий Кузнецов (48). У «Торпедо» хет-трик оформил Василий Атанасов (15, 42 и 53), при этом тремя результативными передачами отметился форвард Игорь Ларионов.
«Сочи» в первом периоде нанес 26 бросков в створ ворот соперников, на которые торпедовцы смогли ответить только пятью. Бросок Вячеслава Войнова, после которого Атанасов подправил шайбу в ворота на 15-й минуте, был третьим в матче от «Торпедо». Таким образом нижегородская команда реализовала первое в сезоне большинство. До матча с «Сочи» у автозаводцев было 20 нереализованных попыток.
Команда Игоря Ларионова потерпела четвертое поражение в сезоне при двух победах. У «Сочи» две победы и два поражения.