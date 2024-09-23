«Спартак» обыграл «Трактор» в матче Континентальной хоккейной лиги

«Спартак» вышел на вторую строчку в Западной конференции, набрав 11 очков. Конкуренты красно-белых ярославский «Локомотив» и череповецкая «Северсталь» проведут очную встречу между собой позднее в понедельник. «Трактор» располагается на 3-й строчке на Востоке, набрав 10 очков.