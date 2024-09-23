«Спартак» обыграл «Трактор» в матче Континентальной хоккейной лиги

ЧЕЛЯБИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 3:2 по буллитам обыграл челябинский «Трактор» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7 500 зрителей.
Шайбы у «Спартака» забросили Адам Ружичка (6-я минута) и Михаил Мальцев (31). Двумя результативными передачами отметился Александр Пашин. У «Трактора» отличились Никита Тертышный (58) и Владимир Ткачев (59).
Мальцев забросил четвертую шайбу в семи матчах текущего сезона и является лучшим бомбардиром своей команды, также на счету нападающего две результативные передачи.
Также магнитогорский «Металлург» со счетом 5:3 обыграл уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче. Команда Андрея Разина поднялась на девятую строчку в таблице Восточной конференции.
«Спартак» вышел на вторую строчку в Западной конференции, набрав 11 очков. Конкуренты красно-белых ярославский «Локомотив» и череповецкая «Северсталь» проведут очную встречу между собой позднее в понедельник. «Трактор» располагается на 3-й строчке на Востоке, набрав 10 очков.
Следующие встречи команды проведут 25 сентября — «Спартак» сыграет в гостях с магнитогорским «Металлургом», «Трактор» примет уфимский «Салават Юлаев».