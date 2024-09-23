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«Спартак» обыграл «Трактор» в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 3:2 по буллитам в пользу москвичей.

Источник: РИА "Новости"

ЧЕЛЯБИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 3:2 по буллитам обыграл челябинский «Трактор» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7 500 зрителей.

Шайбы у «Спартака» забросили Адам Ружичка (6-я минута) и Михаил Мальцев (31). Двумя результативными передачами отметился Александр Пашин. У «Трактора» отличились Никита Тертышный (58) и Владимир Ткачев (59).

Мальцев забросил четвертую шайбу в семи матчах текущего сезона и является лучшим бомбардиром своей команды, также на счету нападающего две результативные передачи.

Также магнитогорский «Металлург» со счетом 5:3 обыграл уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче. Команда Андрея Разина поднялась на девятую строчку в таблице Восточной конференции.

«Спартак» вышел на вторую строчку в Западной конференции, набрав 11 очков. Конкуренты красно-белых ярославский «Локомотив» и череповецкая «Северсталь» проведут очную встречу между собой позднее в понедельник. «Трактор» располагается на 3-й строчке на Востоке, набрав 10 очков.

Следующие встречи команды проведут 25 сентября — «Спартак» сыграет в гостях с магнитогорским «Металлургом», «Трактор» примет уфимский «Салават Юлаев».

Трактор
2:3
0:1, 0:1, 2:0, 0:0
Б
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
23.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Алексей Жамнов
Вратари
Сергей Мыльников
(Сергей Мыльников, Сергей Мыльников)
Дмитрий Николаев
1-й период
02:12
Данил Юртайкин
05:28
Адам Ружичка
(Александр Пашин)
19:40
Артем Блажиевский
2-й период
30:26
Михаил Мальцев
(Александр Пашин, Адам Ружичка)
38:10
Александр Беляев
38:14
Андрей Миронов
3-й период
42:59
Илья Карпухин
43:06
Артем Блажиевский
49:57
Ансель Галимов
50:18
Андрей Светлаков
57:13
Никита Тертышный
(Владимир Жарков)
58:24
Владимир Ткачев
(Стивен Кэмпфер, Виталий Кравцов)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Александр Пашин
(Спартак)
Статистика
10
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
5
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
Трактор
КХЛ: таблица и календарь