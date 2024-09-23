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«Локомотив» обыграл «Северсталь» и сохранил лидерство в регулярном чемпионате КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу ярославской команды.

Источник: ХК "Локомотив"

ТАСС, 23 сентября. Ярославский «Локомотив» дома со счетом 4:1 обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Арене-2000» в присутствии 7 076 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Даниил Тесанов (13-я минута), Георгий Иванов (20), Никита Черепанов (55) и Артур Каюмов (60). У «Северстали» отличился Тимур Муханов (43).

«Локомотив» сохранил лидерство в регулярном чемпионате КХЛ, команда набрала 13 очков после восьми матчей. «Северсталь» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, команда набрала 10 очков в девяти играх.

В следующем матче «Локомотив» 25 сентября примет омский «Авангард», «Северсталь» 27 сентября в гостях встретится с петербургским СКА.

Локомотив
4:1
2:0, 0:0, 2:1
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
23.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7076 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Андрей Козырев
Вратари
Даниил Исаев
Александр Самойлов
1-й период
07:57
Максим Березкин
12:52
Даниил Тесанов
(Степан Никулин, Алексей Береглазов)
19:12
Георгий Иванов
(Даниил Тесанов, Степан Никулин)
2-й период
26:49
Командный штраф
3-й период
42:30
Тимур Муханов
(Марк Барберио, Даниил Давыдов)
54:09
Никита Черепанов
(Никита Кирьянов)
59:49
Артур Каюмов
(Александр Радулов, Георгий Иванов)
Статистика
4
Штрафное время
0
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Локомотив
Северсталь
КХЛ: таблица и календарь