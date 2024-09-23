«Локомотив» обыграл «Северсталь» и сохранил лидерство в регулярном чемпионате КХЛ

ТАСС, 23 сентября. Ярославский «Локомотив» дома со счетом 4:1 обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Арене-2000» в присутствии 7 076 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Даниил Тесанов (13-я минута), Георгий Иванов (20), Никита Черепанов (55) и Артур Каюмов (60). У «Северстали» отличился Тимур Муханов (43).
«Локомотив» сохранил лидерство в регулярном чемпионате КХЛ, команда набрала 13 очков после восьми матчей. «Северсталь» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, команда набрала 10 очков в девяти играх.
В следующем матче «Локомотив» 25 сентября примет омский «Авангард», «Северсталь» 27 сентября в гостях встретится с петербургским СКА.