«Локомотив» обыграл «Северсталь» и сохранил лидерство в регулярном чемпионате КХЛ

ТАСС, 23 сентября. Ярославский «Локомотив» дома со счетом 4:1 обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Арене-2000» в присутствии 7 076 зрителей.