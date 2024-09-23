Хоккеисты СКА обыграли «Авангард» в матче КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Петербургский СКА дома со счетом 4:1 обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Сергей Толчинский (12-я минута), Михаил Григоренко (16), Михаил Воробьев (52) и Валентин Зыков (52). У «Авангарда» отличился Алексей Макеев (22).
Первый матч в текущем сезоне провел американский нападающий «Авангарда» Рид Буше, который получил травму в предсезонном матче и пропустил начало регулярного чемпионата. В сезоне-2023/24 Буше забросил 44 шайбы в 64 матчах регулярного чемпионата, став лучшим снайпером КХЛ. Американец в общей сложности набрал 78 очков (44 гола + 34 результативные передачи) и занял второе место в списке бомбардиров. По ходу сезона-2023/24 Буше удалось обновить клубный рекорд «Авангарда» по количеству очков за регулярный чемпионат.
СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Романа Ротенберга набрали 11 очков в 8 матчах. СКА продлил победную серию до четырех матчей. «Авангард» — восьмой на Востоке с 7 очками после 8 игр, омская команда потерпела 5-е поражение подряд.
В следующем матче СКА примет череповецкую «Северсталь» 27 сентября, «Авангард» 25 сентября сыграет с ярославским «Локомотивом».