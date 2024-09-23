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Хоккеисты СКА обыграли «Авангард» в матче КХЛ

Армейцы одержали четвертую победу подряд.

Источник: ХК СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Петербургский СКА дома со счетом 4:1 обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Сергей Толчинский (12-я минута), Михаил Григоренко (16), Михаил Воробьев (52) и Валентин Зыков (52). У «Авангарда» отличился Алексей Макеев (22).

Первый матч в текущем сезоне провел американский нападающий «Авангарда» Рид Буше, который получил травму в предсезонном матче и пропустил начало регулярного чемпионата. В сезоне-2023/24 Буше забросил 44 шайбы в 64 матчах регулярного чемпионата, став лучшим снайпером КХЛ. Американец в общей сложности набрал 78 очков (44 гола + 34 результативные передачи) и занял второе место в списке бомбардиров. По ходу сезона-2023/24 Буше удалось обновить клубный рекорд «Авангарда» по количеству очков за регулярный чемпионат.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Романа Ротенберга набрали 11 очков в 8 матчах. СКА продлил победную серию до четырех матчей. «Авангард» — восьмой на Востоке с 7 очками после 8 игр, омская команда потерпела 5-е поражение подряд.

В следующем матче СКА примет череповецкую «Северсталь» 27 сентября, «Авангард» 25 сентября сыграет с ярославским «Локомотивом».

СКА
4:1
2:0, 0:1, 2:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
23.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 12138 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Сергей Звягин
Вратари
Артемий Плешков
Павел Хомченко
1-й период
02:36
Иван Николишин
11:00
Сергей Толчинский
(Марат Хайруллин)
15:55
Михаил Григоренко
(Владимир Алистров, Данила Галенюк)
19:31
Александр Никишин
2-й период
20:06
Никита Зайцев
21:18
Алексей Макеев
(Линден Вей, Даррен Дитц)
25:53
Станислав Галиев
31:23
Илья Рейнгардт
3-й период
47:21
Александр Никишин
51:12
Михаил Воробьев
(Марат Хайруллин, Александр Никишин)
51:42
Валентин Зыков
(Арсений Грицюк)
55:38
Захар Бардаков
Статистика
8
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Авангард
КХЛ: таблица и календарь