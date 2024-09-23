Хоккеисты СКА обыграли «Авангард» в матче КХЛ

Первый матч в текущем сезоне провел американский нападающий «Авангарда» Рид Буше, который получил травму в предсезонном матче и пропустил начало регулярного чемпионата. В сезоне-2023/24 Буше забросил 44 шайбы в 64 матчах регулярного чемпионата, став лучшим снайпером КХЛ. Американец в общей сложности набрал 78 очков (44 гола + 34 результативные передачи) и занял второе место в списке бомбардиров. По ходу сезона-2023/24 Буше удалось обновить клубный рекорд «Авангарда» по количеству очков за регулярный чемпионат.