Дубль Порядина принёс «Спартаку» победу над «Металлургом» в гостевом матче

Победу одержали красно-белые со счётом 4:3.
Дублем во встрече отметился нападающий «Спартака» Павел Порядин. Две результативные передачи на счету Николая Голдобина. Ещё по голу в составе красно-белых забили Даниил Орлов и Александр Беляев. За «Металлург» шайбы забросили Дмитрий Силантьев, Даниил Вовченко и Данила Юров. Ворота команд защищали голкиперы Дмитрий Николаев, Илья Набоков и Никита Подскребалин.
«Металлург» прервал серию из двух побед. «Спартак» одержал пятую победу в последних шести матчах.