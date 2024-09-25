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Дубль Порядина принёс «Спартаку» победу над «Металлургом» в гостевом матче

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Спартаком».

Источник: Чемпионат.com

Победу одержали красно-белые со счётом 4:3.

Дублем во встрече отметился нападающий «Спартака» Павел Порядин. Две результативные передачи на счету Николая Голдобина. Ещё по голу в составе красно-белых забили Даниил Орлов и Александр Беляев. За «Металлург» шайбы забросили Дмитрий Силантьев, Даниил Вовченко и Данила Юров. Ворота команд защищали голкиперы Дмитрий Николаев, Илья Набоков и Никита Подскребалин.

«Металлург» прервал серию из двух побед. «Спартак» одержал пятую победу в последних шести матчах.

Металлург Мг
3:4
1:1, 0:3, 2:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
25.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург
Главные тренеры
Андрей Разин
Алексей Жамнов
Вратари
Илья Набоков
(Никита Подскребалин)
Дмитрий Николаев
1-й период
02:57
Егор Коробкин
02:57
Ансель Галимов
03:26
Дмитрий Силантьев
(Валерий Орехов, Робин Пресс)
07:27
Павел Порядин
(Иван Морозов)
2-й период
21:25
Андрей Миронов
28:29
Даниил Орлов
(Николай Голдобин)
35:42
Павел Порядин
(Николай Голдобин)
38:43
Александр Беляев
(Егор Филин)
39:56
Павел Акользин
3-й период
42:13
Даниил Вовченко
(Игорь Гераськин)
51:53
Данила Юров
(Алексей Маклюков, Робин Пресс)
54:34
Адам Ружичка
Статистика
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Металлург Мг
Спартак
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