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«Салават Юлаев» забросил четыре шайбы подряд и одержал волевую победу над «Трактором»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев».

Источник: SALAVAT.RU

Волевую победу в матче одержали уфимцы со счётом 5:3.

К 22-й минуте матча «Трактор» вёл со счёто 2:0 благодаря дублю Александра Кадейкина, который забросил свои дебютные шайбы за челябинский клуб. Ключевым отрезком в матче стали две с половиной минуты в середине второго периода, когда «Салавату» удалось забросить три подряд шайбы при игре в большинстве. Дублем отметился Шелдон Ремпал, одну шайбу забросил Нэйтан Тодд. В середине третьего периода Александр Шаров удвоил преимущество гостей, но вскоре Михаил Котляревский сократил отставание до минимума. В концовке гол в пустые ворота забил Александр Хмелевски.

«Салават Юлаев» одердал вторую победу в двух матчах над «Трактором» в текущем сезоне.

Трактор
3:5
1:0, 1:3, 1:2
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
25.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова
Главные тренеры
Бенуа Гру
Виктор Козлов
Вратари
Закари Фукале
(Закари Фукале)
Александр Самонов
1-й период
02:01
Бадди Робинсон
05:42
Максим Шабанов
08:08
Матвей Гуськов
14:04
Динар Хафизуллин
14:24
Александр Кадейкин
(Стивен Кэмпфер)
17:24
Ярослав Цулыгин
2-й период
21:17
Александр Кадейкин
(Никита Тертышный)
22:28
Артем Блажиевский
31:16
Александр Хмелевский
32:28
Андрей Светлаков
32:35
Артем Блажиевский
33:01
Шелдон Ремпал
(Джош Ливо, Александр Шаров)
33:27
Нэйтан Тодд
(Александр Хмелевский, Шелдон Ремпал)
34:45
Илья Николаев
35:15
Шелдон Ремпал
(Александр Хмелевский, Александр Шаров)
36:24
Илья Николаев
36:24
Егор Сучков
36:28
Александр Шаров
3-й период
43:20
Михаил Науменков
46:49
Александр Шаров
(Шелдон Ремпал)
51:53
Михаил Котляревский
(Виталий Кравцов, Григорий Дронов)
52:06
Александр Кадейкин
59:19
Александр Хмелевский
(Алексей Василевский, Нэйтан Тодд)
59:42
Данил Алалыкин
Статистика
16
Штрафное время
14
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
3
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Трактор
Салават Юлаев
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