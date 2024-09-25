«Салават Юлаев» забросил четыре шайбы подряд и одержал волевую победу над «Трактором»

К 22-й минуте матча «Трактор» вёл со счёто 2:0 благодаря дублю Александра Кадейкина, который забросил свои дебютные шайбы за челябинский клуб. Ключевым отрезком в матче стали две с половиной минуты в середине второго периода, когда «Салавату» удалось забросить три подряд шайбы при игре в большинстве. Дублем отметился Шелдон Ремпал, одну шайбу забросил Нэйтан Тодд. В середине третьего периода Александр Шаров удвоил преимущество гостей, но вскоре Михаил Котляревский сократил отставание до минимума. В концовке гол в пустые ворота забил Александр Хмелевски.