СКА со счетом 8:5 обыграл «Северсталь» в матче КХЛ, Кузнецов не доиграл встречу

Команды забросили семь шайб спустя 14 минут и 55 секунд после начала матча и установили новый рекорд КХЛ. Ранее быстрее всего семь голов в матче КХЛ забивали братиславский «Слован» и пражский «Лев» в 2013 году (14 минут и 59 секунд). В игре между СКА и «Северсталью» семь шайб были заброшены в течение 8 минут и 3 секунд.