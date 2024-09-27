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СКА со счетом 8:5 обыграл «Северсталь» в матче КХЛ, Кузнецов не доиграл встречу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 8:5 обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Источник: ХК СКА

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Валентин Зыков (8-я, 29-я минуты), Михаил Воробьев (9), Иван Демидов (13), Владимир Алистров (14), Марат Хайруллин (15), Василий Глотов (37) и Арсений Грицюк (40). У проигравших отличились Никита Коростелев (7), Руслан Абросимов (8), Кирилл Пилипенко (35), Данил Аймурзин (48) и Адам Лишка (55).

После четвертой шайбы СКА место в воротах «Северстали» занял Константин Шостак, заменивший Александра Самойлова. Команда из Санкт-Петербурга сменила вратаря перед началом третьего периода — вместо Артемия Плешкова на лед вышел Никита Серебряков. В первом периоде из-за повреждения лед покинул нападающий хозяев Евгений Кузнецов. В составе СКА дебютный матч в КХЛ провел американский защитник Тони Деанджело, он отметился тремя голевыми передачами.

Команды забросили семь шайб спустя 14 минут и 55 секунд после начала матча и установили новый рекорд КХЛ. Ранее быстрее всего семь голов в матче КХЛ забивали братиславский «Слован» и пражский «Лев» в 2013 году (14 минут и 59 секунд). В игре между СКА и «Северсталью» семь шайб были заброшены в течение 8 минут и 3 секунд.

СКА одержал пятую победу подряд и поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 очков после девяти матчей. «Северсталь» с 10 очками в 10 играх располагается на шестой строчке в Западной конференции. В следующем матче СКА примет пекинский «Куньлунь Ред Стар», «Северсталь» на выезде сыграет с минским «Динамо». Встречи пройдут 29 сентября.

В других матчах пятницы казанский «Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург» (4:3), тольяттинская «Лада» по буллитам победила нижнекамский «Нефтехимик» (5:4). Челябинский «Трактор» со счетом 4:2 выиграл у омского «Авангарда», который потерпел седьмое поражение подряд.

СКА
8:5
5:2, 3:1, 0:2
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
27.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 12156 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Андрей Козырев
Вратари
Артемий Плешков
(Никита Серебряков)
Александр Самойлов
(Константин Шостак)
1-й период
06:21
Марат Хайруллин
06:52
Никита Коростелев
(Данил Аймурзин, Кирилл Пилипенко)
07:03
Валентин Зыков
07:25
Руслан Абросимов
(Иван Подшивалов)
08:33
Михаил Воробьев
(Андрей Педан, Сергей Толчинский)
12:00
Иван Демидов
(Андрей Педан, Энтони Деанджело)
13:23
Владимир Алистров
(Энтони Деанджело, Андрей Педан)
14:55
Марат Хайруллин
(Михаил Воробьев, Иван Выдренков)
19:14
Тимофей Давыдов
2-й период
22:34
Степан Фальковский
28:20
Валентин Зыков
(Энтони Деанджело, Данила Галенюк)
29:38
Валентин Зыков
29:38
Марк Барберио
34:24
Кирилл Пилипенко
(Данил Аймурзин, Михаил Ильин)
36:25
Василий Глотов
(Андрей Педан, Валентин Зыков)
39:18
Арсений Грицюк
(Василий Глотов)
39:46
Михаил Григоренко
3-й период
47:18
Данил Аймурзин
(Михаил Ильин)
51:33
Валентин Зыков
51:33
Валентин Зыков
54:50
Адам Лишка
(Кирилл Пилипенко)
Статистика
33
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Северсталь
КХЛ: таблица и календарь