СКА со счетом 8:5 обыграл «Северсталь» в матче КХЛ, Кузнецов не доиграл встречу

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Валентин Зыков (8-я, 29-я минуты), Михаил Воробьев (9), Иван Демидов (13), Владимир Алистров (14), Марат Хайруллин (15), Василий Глотов (37) и Арсений Грицюк (40). У проигравших отличились Никита Коростелев (7), Руслан Абросимов (8), Кирилл Пилипенко (35), Данил Аймурзин (48) и Адам Лишка (55).
После четвертой шайбы СКА место в воротах «Северстали» занял Константин Шостак, заменивший Александра Самойлова. Команда из Санкт-Петербурга сменила вратаря перед началом третьего периода — вместо Артемия Плешкова на лед вышел Никита Серебряков. В первом периоде из-за повреждения лед покинул нападающий хозяев Евгений Кузнецов. В составе СКА дебютный матч в КХЛ провел американский защитник Тони Деанджело, он отметился тремя голевыми передачами.
Команды забросили семь шайб спустя 14 минут и 55 секунд после начала матча и установили новый рекорд КХЛ. Ранее быстрее всего семь голов в матче КХЛ забивали братиславский «Слован» и пражский «Лев» в 2013 году (14 минут и 59 секунд). В игре между СКА и «Северсталью» семь шайб были заброшены в течение 8 минут и 3 секунд.
СКА одержал пятую победу подряд и поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 очков после девяти матчей. «Северсталь» с 10 очками в 10 играх располагается на шестой строчке в Западной конференции. В следующем матче СКА примет пекинский «Куньлунь Ред Стар», «Северсталь» на выезде сыграет с минским «Динамо». Встречи пройдут 29 сентября.
В других матчах пятницы казанский «Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург» (4:3), тольяттинская «Лада» по буллитам победила нижнекамский «Нефтехимик» (5:4). Челябинский «Трактор» со счетом 4:2 выиграл у омского «Авангарда», который потерпел седьмое поражение подряд.