Кузнецов попал в больницу после матча КХЛ с «Северсталью»

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге в пятницу, завершилась победой СКА со счетом 8:5. Кузнецов получил травму верхней части тела в первом периоде. В одном из эпизодов он потянулся за высоко летящей шайбой, а после почувствовал боль и схватился за руку. После этого его увели в раздевалку для оказания помощи, форвард досрочно завершил матч.
«Он поехал сейчас в больницу. Желаем ему выздоровления. Команда сыграла в том числе и за него», — сказал Ротенберг в эфире КХЛ ТВ.
Также главный тренер СКА в ходе послематчевой пресс-конференции отметил, что на данный момент форварду еще не диагностировали повреждение.
Кузнецов перешел в СКА летом, подписав с петербуржцами контракт сроком на четыре года. В регулярном сезоне-2024/25 КХЛ 32-летний нападающий провел девять матчей, в которых набрал 4 очка (1 гол и 4 передачи).