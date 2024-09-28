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Кузнецов попал в больницу после матча КХЛ с «Северсталью»

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов попал в больницу в связи с травмой, полученной в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против череповецкой «Северстали», сообщил главный тренер армейцев Роман Ротенберг.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге в пятницу, завершилась победой СКА со счетом 8:5. Кузнецов получил травму верхней части тела в первом периоде. В одном из эпизодов он потянулся за высоко летящей шайбой, а после почувствовал боль и схватился за руку. После этого его увели в раздевалку для оказания помощи, форвард досрочно завершил матч.

«Он поехал сейчас в больницу. Желаем ему выздоровления. Команда сыграла в том числе и за него», — сказал Ротенберг в эфире КХЛ ТВ.

Также главный тренер СКА в ходе послематчевой пресс-конференции отметил, что на данный момент форварду еще не диагностировали повреждение.

Кузнецов перешел в СКА летом, подписав с петербуржцами контракт сроком на четыре года. В регулярном сезоне-2024/25 КХЛ 32-летний нападающий провел девять матчей, в которых набрал 4 очка (1 гол и 4 передачи).

СКА
8:5
5:2, 3:1, 0:2
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
27.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 12156 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Андрей Козырев
Вратари
Артемий Плешков
(Никита Серебряков)
Александр Самойлов
(Константин Шостак)
1-й период
06:21
Марат Хайруллин
06:52
Никита Коростелев
(Данил Аймурзин, Кирилл Пилипенко)
07:03
Валентин Зыков
07:25
Руслан Абросимов
(Иван Подшивалов)
08:33
Михаил Воробьев
(Андрей Педан, Сергей Толчинский)
12:00
Иван Демидов
(Андрей Педан, Энтони Деанджело)
13:23
Владимир Алистров
(Энтони Деанджело, Андрей Педан)
14:55
Марат Хайруллин
(Михаил Воробьев, Иван Выдренков)
19:14
Тимофей Давыдов
2-й период
22:34
Степан Фальковский
28:20
Валентин Зыков
(Энтони Деанджело, Данила Галенюк)
29:38
Валентин Зыков
29:38
Марк Барберио
34:24
Кирилл Пилипенко
(Данил Аймурзин, Михаил Ильин)
36:25
Василий Глотов
(Андрей Педан, Валентин Зыков)
39:18
Арсений Грицюк
(Василий Глотов)
39:46
Михаил Григоренко
3-й период
47:18
Данил Аймурзин
(Михаил Ильин)
51:33
Валентин Зыков
51:33
Валентин Зыков
54:50
Адам Лишка
(Кирилл Пилипенко)
Статистика
33
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Северсталь
КХЛ: таблица и календарь