Кузнецов попал в больницу после матча КХЛ с «Северсталью»

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге в пятницу, завершилась победой СКА со счетом 8:5. Кузнецов получил травму верхней части тела в первом периоде. В одном из эпизодов он потянулся за высоко летящей шайбой, а после почувствовал боль и схватился за руку. После этого его увели в раздевалку для оказания помощи, форвард досрочно завершил матч.