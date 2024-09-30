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«Авангард» прервал семиматчевую серию поражений, обыграв «Сибирь»

Сегодня, 30 сентября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: ХК "Авангард"

На льду встретились омский «Авангард» и «Сибирь» из Новосибирска. Со счётом 3:2 победу одержал «Авангард».

Энди Андреофф открыл счёт во встрече лишь во втором периоде. После этого у «Сибири» получилось нарастить преимущество с точного броска Георгия Белоусова. «Авангард» смог следом отыграть оба гола и сравнять счёт в матче благодаря Игорю Мартынову и Линдену Вею. Решающую шайбу в ворота забросил Райан Спунер.

Для «Авангарда» эта победа стала первой спустя семь поражений подряд. «Сибирь» выиграла шесть матчей из 10 в первом месяце сезона-2024/2025.

Авангард
3:2
0:0, 2:2, 1:0
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
30.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 11502 зрителя
Главные тренеры
Сергей Звягин
Вадим Епанчинцев
Вратари
Павел Хомченко
Антон Красоткин
1-й период
03:12
Линден Вей
13:14
Командный штраф
16:31
Никита Коротков
2-й период
23:31
Дамир Шарипзянов
23:47
Энди Андреофф
(Тэйлор Бек, Тревор Мерфи)
25:42
Георгий Белоусов
(Энди Андреофф)
27:32
Игорь Мартынов
(Никита Холодилин, Семен Чистяков)
32:56
Линден Вей
(Александр Филатьев, Семен Чистяков)
33:36
Илья Рейнгардт
3-й период
50:20
Илья Морозов
58:37
7252
(Рид Буше, Линден Вей)
Статистика
8
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Раводин
(Россия, Московская область)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
Сибирь
КХЛ: таблица и календарь