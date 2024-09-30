Голевое безумие в КХЛ. «Торпедо» Ларионова отгрузило 10 шайб в Астане

А что «Барыс»? Все понимали, что увольнением Немировски гнетущее положение не изменить. Буцаев одномоментно не исправит проблемы, которые тянули клуб ко дну. За три матча с новым тренером «Барыс» забросил только две шайбы — и это в играх с аутсайдерами и середняками Западной конференции. Проблемы клуба сходятся не только на фигуре тренера: в ответе за провальный старт чемпионата также генменеджер Олег Болякин и, конечно, сами хоккеисты. Чтобы «Барысу» спасти сезон, требуются решительные действия руководства по составу. Обмен, расторжение, перевод в фарм-клуб — что угодно, лишь бы расшевелить болото, в котором погрязла команда.