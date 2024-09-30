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Голевое безумие в КХЛ. «Торпедо» Ларионова отгрузило 10 шайб в Астане

Нижегородцы пришли в себя после плохого старта и побеждают в четырех матчах подряд.

Источник: ХК «Торпедо»

Отставка главного тренера Дэвида Немировски не исправила тяжелое положение «Барыса». Пришедший на смену Вячеслав Буцаев начал работу в клубе с натужной победы над «Сочи» — 1:0. Дальнейший отрезок команда из Астаны завалила, а сегодня получила разгромное поражение от «Торпедо», пропустив 10 шайб. День, когда первой долгожданной шайбой за «Барыс» отметился звездный новичок Антон Бурдасов, в Казахстане хотят поскорее забыть.

Сенсацию дня устроило «Торпедо» Игоря Ларионова. Нижегородцы завершали тяжелый дальневосточный выезд, и слабо верилось, что на заключительный матч поездки у команды останется столько сил, чтобы так издевательски обыграть «Барыс». Автозаводцы не просто продлили победную серию, но и устроили карнавал голов. Страдания хозяев начались в первом периоде. Дебютной шайбой за «Торпедо» отметился Дмитрий Кагарлицкий, тем самым набрав 500-е, а позднее и 501-е очко в КХЛ. Это удалось только девяти хоккеистам за всю историю лиги.

Шайба Бурдасова, сократившего отрыв, только отсрочила мучительный приговор команде Буцаева. Настоящее голевое безумие творилось на льду во втором периоде. За 12 минут нижегородцы отгрузили «Барысу» пять шайб и отправили на скамейку основного вратаря Никиту Бояркина. Не особо помог хозяевам выход Юхана Маттссона: швед пропустил через 53 секунды после появления на льду. Особенно выделялось у «Торпедо» ведущее звено Летунова. Максим по итогам матча оформил ассистентский хет-трик, а 18-летний Никита Артамонов также набрал 3 (1+2) очка.

Десять голов «Торпедо» организовали десять разных хоккеистов. Это однозначно порадовало Игоря Ларионова. С дальневосточного выезда (Владивосток — Амур — Астана) команда возвращается с максимумом очков. Регулярку автозаводцы начали неважно, но к концу сентября преобразились. Назвать это разовым всплеском язык не повернется. Пускай «Амур» и «Барыс» сейчас переживают не лучшие времена, убедительные и результативные победы дают понять, что «Торпедо» пришло в себя после пробуксовки на старте чемпионата. Эпизодами вернулась та самая вдохновенная команда, которая очаровала КХЛ два года назад после назначения Ларионова.

А что «Барыс»? Все понимали, что увольнением Немировски гнетущее положение не изменить. Буцаев одномоментно не исправит проблемы, которые тянули клуб ко дну. За три матча с новым тренером «Барыс» забросил только две шайбы — и это в играх с аутсайдерами и середняками Западной конференции. Проблемы клуба сходятся не только на фигуре тренера: в ответе за провальный старт чемпионата также генменеджер Олег Болякин и, конечно, сами хоккеисты. Чтобы «Барысу» спасти сезон, требуются решительные действия руководства по составу. Обмен, расторжение, перевод в фарм-клуб — что угодно, лишь бы расшевелить болото, в котором погрязла команда.

Михаил Скрыль

Барыс
1:10
1:2, 0:5, 0:3
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
30.09.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 4691 зритель
Главные тренеры
Вячеслав Буцаев
Игорь Ларионов
Вратари
Никита Бояркин
(Юхан Маттссон)
Иван Бочаров
1-й период
03:49
Сергей Гончарук
07:29
Евгений Свечников
09:10
Алихан Омирбеков
09:43
Дмитрий Кагарлицкий
(Максим Летунов, Никита Артамонов)
12:23
Никита Артамонов
(Владислав Фирстов)
14:42
Антон Бурдасов
(Майкл Маклауд, Кирилл Панюков)
18:22
Уилл Батчер
2-й период
28:29
Михаил Орлов
(Дмитрий Кагарлицкий, Маркус Филлипс)
32:20
Майкл Маклауд
32:20
Китон Томпсон
32:45
Михаил Абрамов
(Богдан Конюшков, Маркус Филлипс)
33:40
Бобби Линч
(Кирилл Кирсанов)
34:33
Никита Шавин
(Никита Артамонов, Максим Летунов)
39:22
Михаил Орлов
39:43
Денис Почивалов
(Никита Шавин, Китон Томпсон)
3-й период
43:07
Дмитрий Бреус
44:13
Уэйд Эллисон
44:13
Уэйд Эллисон
45:40
Самат Данияр
47:32
Майкл Маклауд
47:32
Майкл Маклауд
47:52
Сергей Гончарук
(Маркус Филлипс, Богдан Конюшков)
53:42
Владислав Фирстов
(Максим Летунов, Михаил Орлов)
54:58
Евгений Свечников
(Никита Шавин, Денис Почивалов)
57:32
Михаил Орлов
57:59
Денис Почивалов
Статистика
16
Штрафное время
14
6
Игра в большинстве
7
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
Торпедо
КХЛ: таблица и календарь