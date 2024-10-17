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СКА одержал победу над ХК ЦСКА в первом армейском дерби сезона КХЛ

В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал ЦСКА.

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

На восьмой минуте первого периода Тони Деанджело с передачи Евгения Кузнецова открыл счёт в матче. На 15-й минуте периода Сергей Плотников с передач Евгения Кузнецова и Ивана Демидова удвоил преимущество СКА. На 18-й минуте периода Алексей Чуркин размочил счёт в игре.

На четвёртой минуте второго периода Прохор Полтапов с передач Руслана Исхакова и Никиты Нестерова сделал счёт 2:2. Спустя две минуты Арсений Грицюк с передачи Ивана Выдренкова вновь вывел СКА вперёд. На последней минуте периода Василий Глотов с передач Арсения Грицюка и Тони Деанджело забросил четвёртую шайбу в ворота ЦСКА.

В начале третьего периода Егор Фатеев с передач Никиты Нестерова и Никиты Охотюка сократил отставание гостей до минимума. На 15-й минуте периода Максим Соркин с передач Кристиана Яроша и Прохора Полтапова во второй раз в игре сделал счёт равным.

В овертайме победу СКА принёс бросок Александра Никишина.

СКА
5:4
2:1, 2:1, 0:2
ОТ
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
17.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 12346 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Илья Воробьев
Вратари
Егор Заврагин
Дмитрий Гамзин
(Иван Просветов)
1-й период
02:56
Павел Карнаухов
07:08
Энтони Деанджело
(Евгений Кузнецов)
10:26
Василий Глотов
14:35
Сергей Плотников
(Иван Демидов, Евгений Кузнецов)
17:28
Алексей Чуркин
18:34
Евгений Кузнецов
18:34
Максим Соркин
2-й период
23:25
Прохор Полтапов
(Руслан Исхаков, Никита Нестеров)
25:14
Арсений Грицюк
(Иван Выдренков)
32:35
Андрей Педан
39:41
Василий Глотов
(Арсений Грицюк, Энтони Деанджело)
3-й период
42:32
Егор Фатеев
(Никита Нестеров, Никита Охотюк)
47:33
Валентин Зыков
54:40
Максим Соркин
(Прохор Полтапов, Кристиан Ярош)
Овертайм
62:35
Александр Никишин
(Сергей Плотников)
Статистика
8
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
ЦСКА
КХЛ: таблица и календарь