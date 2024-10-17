СКА одержал победу над ХК ЦСКА в первом армейском дерби сезона КХЛ

В начале третьего периода Егор Фатеев с передач Никиты Нестерова и Никиты Охотюка сократил отставание гостей до минимума. На 15-й минуте периода Максим Соркин с передач Кристиана Яроша и Прохора Полтапова во второй раз в игре сделал счёт равным.