Лидер Восточной конференции «Трактор» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) в пользу хозяев, у которых отличились Александр Кадейкин (9-я минута), Владимир Ткачев (32), Михаил Котляревский (52) и Семен Дер-Аргучинцев (60). В составе уфимцев шайбы забросили Нэйтан Тодд (26) и Никита Зоркин (42).