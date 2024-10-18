Лидер Восточной конференции «Трактор» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Челябинске завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) в пользу хозяев, у которых отличились Александр Кадейкин (9-я минута), Владимир Ткачев (32), Михаил Котляревский (52) и Семен Дер-Аргучинцев (60). В составе уфимцев шайбы забросили Нэйтан Тодд (26) и Никита Зоркин (42).
Челябинский клуб, набрав 26 очков в 17 матчах, возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, где «Салават Юлаев» с 16 очками после 14 встреч идет седьмым.
В следующем матче «Трактор» 21 октября сыграет на выезде с новосибирской «Сибирью», а клуб из столицы Башкирии на следующий день примет «Сочи».