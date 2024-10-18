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Лидер Восточной конференции «Трактор» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Челябинский «Трактор» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче КХЛ.

Источник: PHOTO.KHL.RU

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) в пользу хозяев, у которых отличились Александр Кадейкин (9-я минута), Владимир Ткачев (32), Михаил Котляревский (52) и Семен Дер-Аргучинцев (60). В составе уфимцев шайбы забросили Нэйтан Тодд (26) и Никита Зоркин (42).

Челябинский клуб, набрав 26 очков в 17 матчах, возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, где «Салават Юлаев» с 16 очками после 14 встреч идет седьмым.

В следующем матче «Трактор» 21 октября сыграет на выезде с новосибирской «Сибирью», а клуб из столицы Башкирии на следующий день примет «Сочи».

Трактор
4:2
1:0, 1:1, 2:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
18.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Виктор Козлов
Вратари
Закари Фукале
(Закари Фукале)
Семен Вязовой
(Семен Вязовой)
1-й период
07:31
Командный штраф
08:39
Александр Кадейкин
(Дилан Сикьюра, Стивен Кэмпфер)
11:56
Алексей Василевский
2-й период
21:40
Григорий Панин
24:39
Александр Шаров
25:05
Нэйтан Тодд
(Джош Ливо)
31:47
Владимир Ткачев
3-й период
41:34
Никита Зоркин
(Нэйтан Тодд)
51:29
Михаил Котляревский
(Владимир Жарков)
54:52
Илья Карпухин
54:52
Джош Ливо
59:11
Семен Дер-Аргучинцев
(Закари Фукале, Илья Карпухин)
Статистика
4
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Ермолаев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Трактор
Салават Юлаев
КХЛ: таблица и календарь