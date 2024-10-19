Легионеры «Салавата» отказывались выходить на матч с «Трактором». Причина — деньги

Летом можно было подумать, что печальная история с долгами в «Салавате Юлаеве» окончательно закрыта. Для организации это принципиальный вопрос, который свидетельствует и о ее репутации, и о доверии со стороны других людей. Этим никогда нельзя пренебрегать, если хочешь выстроить сильную команду. Мелочей не бывает. Тем более, что финансовый вопрос — далеко не мелкий. Время показало, что летние ожидания оказались ошибочными. Проблемы начались раньше, чем можно было даже представить. В голове не укладывается. С таким подходом симпатичную уфимскую команду почти наверняка ждет еще один потерянный впустую сезон.