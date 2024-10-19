Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Легионеры «Салавата» отказывались выходить на матч с «Трактором». Причина — деньги

В Уфе опять начались задержки с выплатой заработной платы.

Источник: Спорт-Экспресс

Сезон — новый, проблемы — старые. В «Салавате Юлаеве» снова появились задержки с перечислением зарплаты. Уфимская команда очень здорово начала регулярный чемпионат, демонстрируя зрелищный и содержательный хоккей. Когда вчера смотрел шикарный матч в Челябинске против лидера Востока, то несколько раз ловил себя на очевидной мысли. Еще два-три хороших новичка и уфимцы с такой игрой могут обоснованно рассчитывать на большой хоккей даже в мае. Мой идеальный мир был разрушен спустя несколько часов. Новость оказалась громкой, но, к сожалению, привычной для «Салавата Юлаева» на протяжении последних лет. Это деньги.

По информации «СЭ», игроки получают зарплаты с задержкой. Точные причины происходящего пока неизвестны. Когда такие вещи повторяются из раза в раз, то сложно ссылаться исключительно на технические моменты. Первую зарплату команде дали невовремя. Со второй такая же история. Легионеры к этим вещам относятся очень чувствительно. Им не нравится жить обещаниями. Особенно на фоне своих знакомых из других команд.

Еще за сутки до матча с «Трактором» иностранцы не горели желанием выходить на лед. Их смог уговорить только главный тренер Виктор Козлов, которого они очень уважают. Перед игроками еще остаются задолженности за билеты и экипировку. В ситуации, когда «Салават Юлаев» держится во многом на легионерах, все может закончиться для него крахом. Хотя и российские игроки тоже устали от хронических проблем и не могут сосредоточиться только на хоккее.

Многим эта история может показаться чрезмерным преувеличением и сознательным нагнетанием. Уфимский клуб через такие передряги проходил неоднократно. Но всегда бывает момент, когда у кого-то заканчивается терпение. Примерно полторы недели назад появилась информацию, что один из ведущих легионеров «Салавата Юлаева» хочет сменить команду и готов это сделать в любой момент. На фоне дела Михала Криштофа можно ожидать пессимистичного развития события и для клуба, и для лиги в целом.

Летом можно было подумать, что печальная история с долгами в «Салавате Юлаеве» окончательно закрыта. Для организации это принципиальный вопрос, который свидетельствует и о ее репутации, и о доверии со стороны других людей. Этим никогда нельзя пренебрегать, если хочешь выстроить сильную команду. Мелочей не бывает. Тем более, что финансовый вопрос — далеко не мелкий. Время показало, что летние ожидания оказались ошибочными. Проблемы начались раньше, чем можно было даже представить. В голове не укладывается. С таким подходом симпатичную уфимскую команду почти наверняка ждет еще один потерянный впустую сезон.

Трактор
4:2
1:0, 1:1, 2:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
18.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Виктор Козлов
Вратари
Закари Фукале
(Закари Фукале)
Семен Вязовой
(Семен Вязовой)
1-й период
07:31
Командный штраф
08:39
Александр Кадейкин
(Дилан Сикьюра, Стивен Кэмпфер)
11:56
Алексей Василевский
2-й период
21:40
Григорий Панин
24:39
Александр Шаров
25:05
Нэйтан Тодд
(Джош Ливо)
31:47
Владимир Ткачев
3-й период
41:34
Никита Зоркин
(Нэйтан Тодд)
51:29
Михаил Котляревский
(Владимир Жарков)
54:52
Илья Карпухин
54:52
Джош Ливо
59:11
Семен Дер-Аргучинцев
(Закари Фукале, Илья Карпухин)
Статистика
4
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Ермолаев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
Трактор
КХЛ: таблица и календарь