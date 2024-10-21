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Ротенберг о паспорте РФ Пакетта: Президент подписал указ. Какое злоупотребление? У нас свободная страна. Раньше были большевики и меньшевики, даже тогда была конкуренция

Роман Ротенберг оценил получение Седриком Пакеттом российского гражданства.

Источник: Sports

Ранее стало известно, что канадский хоккеист «Динамо» получил российский паспорт.

— У нас появился очередной новый россиянин — Седрик Пакетт. На ваш взгляд, «Динамо» злоупотребляет раздачей гражданства или нет?

— Думаю, это личное дело Седрика Пакетта. Если он решил стать гражданином Российской Федерации и прошел все процедуры, президент подписал указ, то нужно только уважать это решение и не думать о каких-то злоупотреблениях.

В чем здесь злоупотребление? Нет никакого злоупотребления. Если человек из другой страны хочет стать гражданином Российской Федерации, мы это приветствуем.

Если наш президент подписал указ, мы все вместе можем только уважать этот указ. Я считаю, что мнения в прессе про какое-то злоупотребление — это не совсем правильно. Какое злоупотребление? У нас свободная страна.

Раньше были большевики и меньшевики. Это тоже было у нас в истории. Но даже тогда была конкуренция между большевиками и меньшевиками. Вспомните историю нашей страны.

Сейчас каждый гражданин других стран вправе подать запрос на получение российского гражданства. Если он прошел эту процедуру, значит, у него все в порядке, и он полноценный гражданин Российской Федерации. Мы с этим можем его только поздравить, — цитирует главного тренера СКА официальный сайт петербургского клуба.

Витязь
1:8
0:0, 1:3, 0:5
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
21.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Балашиха
Главные тренеры
Павел Десятков
Роман Ротенберг
Вратари
Максим Дорожко
(Дмитрий Шикин)
Артемий Плешков
1-й период
10:08
Дерек Барак
16:27
Михаил Воробьев
2-й период
21:25
Никита Зайцев
27:00
Дин Стюарт
29:20
Сергей Толчинский
(Владимир Алистров, Василий Глотов)
31:08
Энтони Деанджело
(Евгений Кузнецов, Иван Демидов)
33:54
Дерек Барак
(Иван Чехович, Егор Рыков)
37:25
Михаил Григоренко
(Владимир Алистров)
3-й период
40:54
Василий Глотов
(Никита Зайцев, Владимир Алистров)
41:11
Андрей Чивилев
41:17
Михаил Григоренко
(Евгений Кузнецов, Сергей Плотников)
41:53
Григорий Кузьмин
(Михаил Воробьев, Сергей Толчинский)
46:52
Михаил Григоренко
(Захар Бардаков)
58:13
Михаил Воробьев
(Сергей Толчинский, Григорий Кузьмин)
Статистика
6
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Динамо М
КХЛ: таблица и календарь