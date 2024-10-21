Ротенберг о паспорте РФ Пакетта: Президент подписал указ. Какое злоупотребление? У нас свободная страна. Раньше были большевики и меньшевики, даже тогда была конкуренция

Сейчас каждый гражданин других стран вправе подать запрос на получение российского гражданства. Если он прошел эту процедуру, значит, у него все в порядке, и он полноценный гражданин Российской Федерации. Мы с этим можем его только поздравить, — цитирует главного тренера СКА официальный сайт петербургского клуба.