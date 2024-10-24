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«Салават Юлаев» в конце третьего периода вырвал победу у «Торпедо»

В Уфе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Торпедо».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

На второй минуте первого периода Сергей Варлов с передачи Джоша Ливо открыл счёт во встрече. На пятой минуте периода Дмитрий Кагарлицкий с передач Сергея Гончарука и Михаила Абрамова восстановил равенство в счёте. На восьмой минуте периода Шелдон Ремпал с передачи Нэйтана Тодда вновь вывел хозяев вперёд. На 13-й минуте периода Никита Артамонов с передач Владислава Фирстова и Дмитрия Кагарлицкого сделал счёт 2:2.

На девятой минуте второго периода Евгений Свечников с передачи Дмитрия Кагарлицкого впервые в матче вывел гостей вперёд. Менее чем через минуту Нэйтан Тодд с передачи Шелдона Ремпала в третий раз сделал счёт равным в матче. На 14-й минуте периода Никита Зоркин с передач Шелдона Ремпала и Михаила Науменкова забросил четвёртую шайбу уфимского клуба в игре.

В начале третьего периода Евгений Свечников с передачи Дмитрия Бреуса сделал счёт 4:4. На последней минуте третьего периода Александр Хмелевски принёс хозяевам победу.

Салават Юлаев
5:4
2:2, 2:1, 1:1
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
24.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена
Главные тренеры
Виктор Козлов
Игорь Ларионов
Вратари
Александр Самонов
(Александр Самонов)
Иван Кульбаков
1-й период
01:13
Сергей Варлов
(Джош Ливо)
04:39
Дмитрий Кагарлицкий
(Сергей Гончарук, Михаил Абрамов)
05:12
Евгений Свечников
07:44
Шелдон Ремпал
(Нэйтан Тодд)
12:14
Никита Артамонов
(Владислав Фирстов, Дмитрий Кагарлицкий)
2-й период
28:34
Евгений Свечников
(Дмитрий Кагарлицкий)
29:24
Нэйтан Тодд
(Шелдон Ремпал)
30:07
Никита Зоркин
33:13
Никита Зоркин
(Шелдон Ремпал, Михаил Науменков)
34:09
Григорий Панин
3-й период
42:08
Евгений Свечников
(Дмитрий Бреус)
47:28
Кирилл Кирсанов
57:39
Владислав Фирстов
59:03
Александр Хмелевский
(Джош Ливо, Нэйтан Тодд)
Статистика
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
Торпедо
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