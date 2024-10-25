СКА одержал волевую победу над «Спартаком» в матче КХЛ

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 5:2 на выезде обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 9 120 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Евгений Кузнецов (26-я минута), Захар Бардаков (27), Василий Глотов (31), Сергей Плотников (43) и Данила Галенюк (46).
У проигравших отличились Павел Порядин (13) и Егор Филин (19).
СКА одержал шестую победу подряд. Команда из Санкт-Петербурга набрала 29 очков в 20 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 15 очками после 19 игр располагается на третьей строчке на Западе.
В следующем матче СКА 28 октября дома сыграет с новосибирской «Сибирью», «Спартак» 29 октября примет подмосковный «Витязь».