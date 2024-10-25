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СКА одержал волевую победу над «Спартаком» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 5:2 на выезде обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 9 120 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Евгений Кузнецов (26-я минута), Захар Бардаков (27), Василий Глотов (31), Сергей Плотников (43) и Данила Галенюк (46).

У проигравших отличились Павел Порядин (13) и Егор Филин (19).

СКА одержал шестую победу подряд. Команда из Санкт-Петербурга набрала 29 очков в 20 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 15 очками после 19 игр располагается на третьей строчке на Западе.

В следующем матче СКА 28 октября дома сыграет с новосибирской «Сибирью», «Спартак» 29 октября примет подмосковный «Витязь».

Спартак
2:5
2:0, 0:3, 0:2
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
25.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Роман Ротенберг
Вратари
Дмитрий Николаев
Егор Заврагин
1-й период
01:30
Евгений Кузнецов
08:32
Евгений Кузнецов
12:40
Павел Порядин
(Иван Морозов)
18:50
Егор Филин
(Даниэль Усманов)
2-й период
25:43
Евгений Кузнецов
(Никита Зайцев, Сергей Плотников)
26:10
Захар Бардаков
(Михаил Григоренко, Михаил Воробьев)
29:53
Иван Морозов
30:43
Василий Глотов
(Арсений Грицюк, Энтони Деанджело)
3-й период
42:14
Сергей Плотников
(Александр Никишин, Иван Демидов)
45:58
Данила Галенюк
(Михаил Воробьев, Захар Бардаков)
47:23
Энтони Деанджело
49:14
Александр Пашин
49:14
Сергей Плотников
53:36
Андрей Миронов
Статистика
6
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Спартак
КХЛ: таблица и календарь