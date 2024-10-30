«Локомотив» победил СКА в матче лидеров Западной конференции КХЛ

Встреча прошла в среду в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2 (3:2, 0:0, 0:0) в пользу гостей. У победителей отличились Александр Полунин (5-я минута), Александр Радулов (15) и Максим Шалунов (17). У хозяев шайбы забросили Иван Демидов (5) и Евгений Кузнецов (16).
На матче присутствовали среди болельщиков главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак и его ассистент Анатолий Тимощук.
«Локомотив» продлил победную серию до шести матчей, выигрышная серия СКА прервалась на отметке в семь встреч. Железнодорожники набрали 38 очков и укрепили лидерство в таблице Западной конференции, оторвавшись от армейцев на семь баллов.