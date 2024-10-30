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«Локомотив» победил СКА в матче лидеров Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» прервал победную серию петербургского СКА, переиграв армейцев в гостях в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в среду в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2 (3:2, 0:0, 0:0) в пользу гостей. У победителей отличились Александр Полунин (5-я минута), Александр Радулов (15) и Максим Шалунов (17). У хозяев шайбы забросили Иван Демидов (5) и Евгений Кузнецов (16).

На матче присутствовали среди болельщиков главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак и его ассистент Анатолий Тимощук.

«Локомотив» продлил победную серию до шести матчей, выигрышная серия СКА прервалась на отметке в семь встреч. Железнодорожники набрали 38 очков и укрепили лидерство в таблице Западной конференции, оторвавшись от армейцев на семь баллов.

СКА
2:3
2:3, 0:0, 0:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
30.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 12364 зрителя
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Игорь Никитин
Вратари
Егор Заврагин
Даниил Исаев
1-й период
04:48
Александр Полунин
(Мартин Гернат, Павел Красковский)
04:58
Иван Демидов
(Сергей Плотников, Сергей Сапего)
14:31
Александр Радулов
(Марк Ульев, Байрон Фрэз)
15:22
Евгений Кузнецов
(Арсений Грицюк, Иван Демидов)
16:09
Максим Шалунов
(Артур Каюмов, Максим Березкин)
17:13
Энтони Деанджело
2-й период
31:06
Валентин Зыков
32:24
Степан Никулин
3-й период
42:31
Валентин Зыков
44:08
Байрон Фрэз
53:06
Мартин Гернат
Статистика
6
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Локомотив
КХЛ: таблица и календарь