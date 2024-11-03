Шалунов отметил юбилей и отказался драться, Рябкин сделал признание. Итоги дня в хоккее

— Есть игра, есть материал, посмотрим, что у нас не получилось в игре (двусторонка между юниорской и молодёжной сборными России на тренировочном сборе в Новогорске. — Прим. «Чемпионата»). Ребятам сказали, что нужно реализовывать моменты и ценить их. У нас был немного усечённый состав в силу некоторых причин. С завтрашнего дня он будет полный. К турниру в Питере 7 ноября мы подойдём в полной боевой готовности.