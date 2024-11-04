Историческое поражение СКА, триллер «Торпедо» и «Динамо». Итоги дня в хоккее

Во втором периоде атака «Спартака» заработала, и Андрей Локтионов открыл счёт, подсуетившись на пятачке. У сочинцев было достаточно попыток в большинстве, но после одной из них на старте третьего периода они упустили выход из бокса Андрея Миронова, который свободно выехал на ворота и увеличил отрыв гостей. Сразу же был забит и третий гол — Ружичка в окружении трёх соперников вывел на бросок Усманова, который сделал счёт 3:0. «Сочи» ответил лишь голом Тянулина на последней минуте и проиграл четвёртый матч подряд. «Спартак» же продлил свою удачную серию до трёх встреч.