«Спартак» продлил удачную серию, «Северсталь» уступила впервые за месяц. Итоги дня в КХЛ

«Северсталь» потерпела первое поражение с 10 октября и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 30 очков за 23 встречи. Минское «Динамо» располагается там же на седьмой строчке, заработав 27 очков после 24 игр.