Чемпион «сгорел» аутсайдеру, катастрофа «Амура» продолжается. Итоги дня в КХЛ

Один из главных аутсайдеров лиги «Барыс» оказался не по зубам действующему чемпиону. После матча Андрей Разин заявил, что его команда выглядела сытой, а соперник — голодным. Уже на второй минуте счёт открыл хоккеист «Барыса» Максим Мухаметов с передачи Батырлана Муратова. Через пару минут гости сравняли счёт благодаря голу Дмитрия Силантьева, которому ассистировали Владислав Ерёменко и Макар Хабаров. «Барыс» вновь вышел вперёд благодаря голу Кирилла Панюкова в середине второго периода. Таким образом, «Металлург» прервал свою двухматчевую победную серию. «Барыс» второй раз в сезоне выиграл вторую встречу кряду.