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Чемпион «сгорел» аутсайдеру, катастрофа «Амура» продолжается. Итоги дня в КХЛ

«Ак Барс» вновь взял верх в татарстанском дерби, «Сибирь» проиграла пятый матч подряд.

Источник: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

20 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Представляем обзор всех игр.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 12, 20.11.2024, 17:00
Барыс
2
Металлург Мг
1

Один из главных аутсайдеров лиги «Барыс» оказался не по зубам действующему чемпиону. После матча Андрей Разин заявил, что его команда выглядела сытой, а соперник — голодным. Уже на второй минуте счёт открыл хоккеист «Барыса» Максим Мухаметов с передачи Батырлана Муратова. Через пару минут гости сравняли счёт благодаря голу Дмитрия Силантьева, которому ассистировали Владислав Ерёменко и Макар Хабаров. «Барыс» вновь вышел вперёд благодаря голу Кирилла Панюкова в середине второго периода. Таким образом, «Металлург» прервал свою двухматчевую победную серию. «Барыс» второй раз в сезоне выиграл вторую встречу кряду.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 12, 20.11.2024, 19:00
Ак Барс
2
Нефтехимик
0

Второе татарстанское дерби сезона вновь осталось за «Ак Барсом». На 10-й минуте счёт открыл защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин, которому ассистировали Никита Дыняк и Дмитрий Кателевский. В середине третьего периода удвоил преимущество казанцев Артём Галимов с передач Ильи Сафонова и Альберта Яруллина. Отметим, что в середине встречи покинул площадку и ушёл в раздевалку стартовый вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов. До конца матча его заменил Амир Мифтахов.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 12, 20.11.2024, 19:30
Северсталь
2
Адмирал
1

Заброшенными шайбами в составе «Северстали» отметились Михаил Ильин и Тимур Муханов. Голкипер череповецкой команды Константин Шостак едва не записал на свой счёт «сухой» матч, пропустив за несколько секунд до финальной сирены. Гол в составе дальневосточной команды забил Егор Петухов. Таким образом, «Северсталь» прервала свою четырёхматчевую серию поражений. Владивостокский «Адмирал» проиграл четвёртую встречу кряду.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 12, 20.11.2024, 19:30
Спартак
7
Амур
3

Одним из главных героев матча стал нападающий «Спартака» Николай Голдобин, на счету которого гол и три результативные передачи. Ещё по голу и по две передачи на свой счёт записали Александр Пашин и Егор Савиков. Отметим, что обе команды задействовали двух своих вратарей.

Катастрофа «Амура» продолжается — это их 14-е поражение подряд. «Спартак» одержал третью победу кряду и во второй раз в сезоне в результативной встрече обыграл хабаровчан.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 12, 20.11.2024, 19:30
Динамо М
4
Сибирь
2

На восьмой минуте матча счёт открыл защитник «Сибири» Фёдор Гордеев, которому ассистировали Тревор Мёрфи и Георгий Белоусов. В середине второго периода хозяевам удалось сравнять счёт благодаря голу Никиты Буруянова с передач Игоря Ожиганова и Макса Комтуа. Победный гол «Динамо» в середине третьего периода забил лучший бомбардир клуба нападающий Никита Гусев с передач Седрика Пакетта и Джордана Уила. В концовке третьего периода первое большинство во встрече реализовал Бреннан Менелл. За полторы минуты до конца одну шайбу отыграл Илья Морозов. Гол в пустые ворота забил Максим Комтуа. Таким образом, «Сибирь» потерпела пятое поражение подряд, во второй раз кряду уступив московскому «Динамо».

Металлург Мг
Амур
Динамо М
КХЛ: таблица и календарь