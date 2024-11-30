«Трактор» победил «Автомобилист» и упрочил лидерство на Востоке КХЛ

К 26-й минуте трактористы вели со счетом 3:0 благодаря шайбам Кравцова (19), Карпухина (23) и Шабанова (26). Затем хозяева забросили две шайбы — отличились Мэйсек (29) и Зборовский (44). Однако тут же Сикура (45) сделал счет 4:2 в пользу челябинцев. На 49-й минуте Бывальцев сократил отставание автомобилистов до минимума. В концовке форвард «Трактора» Робинсон поставил победную точку. Итоговый счет — 5:3 в пользу команды Бенуа Гру.