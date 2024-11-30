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«Трактор» победил «Автомобилист» и упрочил лидерство на Востоке КХЛ

Челябинский «Трактор» на чужом льду обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

К 26-й минуте трактористы вели со счетом 3:0 благодаря шайбам Кравцова (19), Карпухина (23) и Шабанова (26). Затем хозяева забросили две шайбы — отличились Мэйсек (29) и Зборовский (44). Однако тут же Сикура (45) сделал счет 4:2 в пользу челябинцев. На 49-й минуте Бывальцев сократил отставание автомобилистов до минимума. В концовке форвард «Трактора» Робинсон поставил победную точку. Итоговый счет — 5:3 в пользу команды Бенуа Гру.

После этого матча «Трактор» упрочил лидерство в таблице Восточной конференции (46 очков), «Автомобилист» остался на 3-й строчке на Востоке (41 балл).

Автомобилист
3:5
0:1, 1:2, 2:2
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
30.11.2024, 15:00 (МСК UTC+3)
Уралец
Главные тренеры
Николай Заварухин
Бенуа Гру
Вратари
Евгений Аликин
(Евгений Аликин, Евгений Аликин, Евгений Аликин)
Сергей Мыльников
1-й период
04:15
Сергей Зборовский
15:50
Марсель Ибрагимов
18:18
Виталий Кравцов
(Максим Шабанов, Стивен Кэмпфер)
2-й период
22:57
Илья Карпухин
(Михаил Котляревский, Владимир Жарков)
24:15
Никита Трямкин
25:50
Максим Шабанов
(Семен Дер-Аргучинцев, Бадди Робинсон)
28:16
Брукс Мэйсек
(Семен Кизимов, Стефан Да Коста)
3-й период
43:12
Сергей Зборовский
(Стефан Да Коста, Семен Кизимов)
43:26
Дилан Сикьюра
(Илья Николаев, Владимир Ткачев)
48:36
Алексей Бывальцев
(Кирилл Воробьев, Брукс Мэйсек)
59:36
Андрей Светлаков
Статистика
4
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Автомобилист
Трактор
КХЛ: таблица и календарь