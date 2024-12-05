«Очень рады вернуться обратно домой в Санкт-Петербург. Полные трибуны, огромная благодарность каждому болельщику, всем, кто сегодня пришёл на нашу игру. Была обоюдоострая игра, игра уровня плей-офф. Обе команды в каждом моменте бились до конца.
Мы понимали, что у “Динамо” было обидное поражение в Казани. Поэтому понимали, что будет игра самого высокого уровня плей-офф. Шла игра до первой ошибки. И ключевой момент произошёл при счёте 2:2. К сожалению, мы допустили на одну ошибку больше. Мы всё разберём. Нам есть что улучшить.
У нас много травмированных ребят, но у нас есть хорошая новость — уже в следующей игре вернётся Михаил Григоренко. Ждём дальше Бардакова и других, кто не смог принять участие сегодня», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Роман Ротенберг прокомментировал домашнее поражение СКА в матче с московским «Динамо»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал домашнее поражение в матче с московским «Динамо» (2:4).
«Очень рады вернуться обратно домой в Санкт-Петербург. Полные трибуны, огромная благодарность каждому болельщику, всем, кто сегодня пришёл на нашу игру. Была обоюдоострая игра, игра уровня плей-офф. Обе команды в каждом моменте бились до конца.
Роман Ротенберг
Алексей Кудашов
Павел Мойсевич
(Павел Мойсевич, Павел Мойсевич)
Максим Моторыгин
06:35
Григорий Кузьмин
(Марат Хайруллин, Евгений Кузнецов)
13:42
Кирилл Готовец
24:29
Егор Римашевский
(Никита Гусев, Джордан Уил)
29:03
Дмитрий Рашевский
29:57
Марат Хайруллин
34:11
Артем Михеев
(Игорь Ожиганов)
38:40
Евгений Кузнецов
41:20
Даниил Пыленков
43:17
Арсений Грицюк
(Энтони Деанджело)
49:49
Никита Смирнов
52:00
Максим Джиошвили
(Артем Ильенко)
59:15
Джордан Уил
(Даниил Пыленков, Павел Кудрявцев)
59:50
Арсений Грицюк
59:50
Александр Никишин
59:50
Максим Комтуа
59:50
Максим Комтуа
10
Штрафное время
10
3
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит