Роман Ротенберг прокомментировал домашнее поражение СКА в матче с московским «Динамо»

«Очень рады вернуться обратно домой в Санкт-Петербург. Полные трибуны, огромная благодарность каждому болельщику, всем, кто сегодня пришёл на нашу игру. Была обоюдоострая игра, игра уровня плей-офф. Обе команды в каждом моменте бились до конца.



Мы понимали, что у “Динамо” было обидное поражение в Казани. Поэтому понимали, что будет игра самого высокого уровня плей-офф. Шла игра до первой ошибки. И ключевой момент произошёл при счёте 2:2. К сожалению, мы допустили на одну ошибку больше. Мы всё разберём. Нам есть что улучшить.



У нас много травмированных ребят, но у нас есть хорошая новость — уже в следующей игре вернётся Михаил Григоренко. Ждём дальше Бардакова и других, кто не смог принять участие сегодня», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.