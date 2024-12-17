Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гол Максима Берёзкина принёс «Локомотиву» третью победу в сезоне над СКА

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ярославским «Локомотивом». Победу одержали гости со счётом 3:2.

Источник: Чемпионат.com

На 13-й минуте счёт открыл нападающий СКА Сергей Плотников с передачи Захара Бардакова. Вскоре форвард «Локомотива» Александр Радулов сравнял счёт. Ему ассистировали Даниил Бут и Георгий Иванов. В начале второго периода ярославцы впервые вышли вперёд в счёте благодаря голу Максима Шалунова с передачи Максима Берёзкина. Через несколько минут Владимир Алистров реализовал большинство и сравнял счёт. В середине третьего периода большинство реализовал Максим Берёзкин и принёс гостям победу.

«Локомотив» в третий раз в текущем сезоне обыграл СКА.

СКА
2:3
1:1, 1:1, 0:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
17.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 22881 зритель
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Игорь Никитин
Вратари
Павел Мойсевич
Даниил Исаев
1-й период
07:18
Даниил Бут
12:13
Сергей Плотников
(Захар Бардаков)
15:01
Александр Радулов
(Даниил Бут, Георгий Иванов)
2-й период
22:11
Никита Кирьянов
24:29
Максим Шалунов
(Максим Березкин)
27:39
Степан Никулин
28:32
Владимир Алистров
(Борна Рендулич, Марат Хайруллин)
33:34
Энтони Деанджело
3-й период
51:30
Сергей Плотников
52:07
Максим Березкин
(Максим Шалунов, Мартин Гернат)
Статистика
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Локомотив
КХЛ: таблица и календарь