«Ак Барс» подписал контракт с канадским хоккеистом О’Деллом

КАЗАНЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Казанский клуб Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» подписал контракт с канадским нападающим Эриком О’Деллом. Об этом сообщает пресс-служба «Ак Барса».
Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. 17 декабря контракт с О’Деллом расторгло московское «Динамо».
В нынешнем сезоне Фонбет — КХЛ 34-летний форвард провел за бело-голубых 14 матчей, в которых забросил 2 шайбы и отдал 4 результативные передачи. Всего в составе московского «Динамо» нападающий провел 183 игры, в которых набрал 141 очко (65 шайб + 76 передач).
В КХЛ О’Делл ранее выступал за «Сочи», магнитогорский «Металлург» и новосибирскую «Сибирь». Канадец является бронзовым призером Олимпиады (2018) и серебряным призером чемпионата мира (2022).