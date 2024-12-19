«Ак Барс» подписал контракт с канадским хоккеистом О’Деллом

В нынешнем сезоне Фонбет — КХЛ 34-летний форвард провел за бело-голубых 14 матчей, в которых забросил 2 шайбы и отдал 4 результативные передачи. Всего в составе московского «Динамо» нападающий провел 183 игры, в которых набрал 141 очко (65 шайб + 76 передач).