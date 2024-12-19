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«Ак Барс» подписал контракт с канадским хоккеистом О’Деллом

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Источник: ХК "Ак Барс"

КАЗАНЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Казанский клуб Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» подписал контракт с канадским нападающим Эриком О’Деллом. Об этом сообщает пресс-служба «Ак Барса».

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. 17 декабря контракт с О’Деллом расторгло московское «Динамо».

В нынешнем сезоне Фонбет — КХЛ 34-летний форвард провел за бело-голубых 14 матчей, в которых забросил 2 шайбы и отдал 4 результативные передачи. Всего в составе московского «Динамо» нападающий провел 183 игры, в которых набрал 141 очко (65 шайб + 76 передач).

В КХЛ О’Делл ранее выступал за «Сочи», магнитогорский «Металлург» и новосибирскую «Сибирь». Канадец является бронзовым призером Олимпиады (2018) и серебряным призером чемпионата мира (2022).

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