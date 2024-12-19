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Получивший тяжелую травму хоккеист «Металлурга» перенес операцию и находится в реанимации

Защитник Владислав Еременко врезался коленом в борт и покинул лед на носилках во время матча КХЛ против «Автомобилиста».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник обладателя Кубка Гагарина 2024 года «Металлурга» Владислав Еременко, получивший тяжелую травму в матче Фонбет — Континентальной хоккейной лиги, перенес операцию и остается в реанимации. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Андрей Разин.

Белорусский хоккеист 18 декабря в результате столкновения в домашнем матче КХЛ с «Автомобилистом» (4:2) врезался коленом в борт и покинул лед на носилках. После матча Разин сообщил, что игрок выбыл до конца сезона.

«У него сложный перелом бедра со смещением. Сегодня в Магнитогорске ему сделали операцию. Он еще лежит в реанимации, по срокам восстановления пока говорить сложно», — сказал Разин.

Еременко провел 33 матча в сезоне-2024/25, набрав 7 очков (3 гола + 4 передачи), участвовал в составе сборной Белоруссии в прошедшем Кубке Первого канала.

Металлург Мг
4:2
0:0, 4:0, 0:2
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
18.12.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 6786 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Николай Заварухин
Вратари
Илья Набоков
(Илья Набоков)
Владимир Галкин
(Владимир Галкин)
1-й период
06:22
Семен Кизимов
19:51
Кирилл Воробьев
2-й период
20:32
Александр Петунин
(Робин Пресс, Даниил Вовченко)
26:29
Павел Акользин
27:57
Андрей Козлов
(Данила Паливко)
36:35
Никита Михайлис
(Владислав Еременко, Роман Канцеров)
37:20
Павел Акользин
(Егор Коробкин, Артем Минулин)
3-й период
44:11
Стефан Да Коста
(Анатолий Голышев, Степан Хрипунов)
45:21
Кирилл Воробьев
45:21
Кирилл Воробьев
54:16
Максим Осипов
55:29
Даниил Вовченко
56:41
Анатолий Голышев
(Даррен Дитц, Стефан Да Коста)
Статистика
4
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Металлург Мг
Автомобилист
КХЛ: таблица и календарь