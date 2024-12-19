Получивший тяжелую травму хоккеист «Металлурга» перенес операцию и находится в реанимации

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник обладателя Кубка Гагарина 2024 года «Металлурга» Владислав Еременко, получивший тяжелую травму в матче Фонбет — Континентальной хоккейной лиги, перенес операцию и остается в реанимации. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Андрей Разин.
Белорусский хоккеист 18 декабря в результате столкновения в домашнем матче КХЛ с «Автомобилистом» (4:2) врезался коленом в борт и покинул лед на носилках. После матча Разин сообщил, что игрок выбыл до конца сезона.
«У него сложный перелом бедра со смещением. Сегодня в Магнитогорске ему сделали операцию. Он еще лежит в реанимации, по срокам восстановления пока говорить сложно», — сказал Разин.
Еременко провел 33 матча в сезоне-2024/25, набрав 7 очков (3 гола + 4 передачи), участвовал в составе сборной Белоруссии в прошедшем Кубке Первого канала.