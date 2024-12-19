Большинство игроков «Спартака» приехало на матч КХЛ с ЦСКА на метро

Матч ЦСКА — «Спартак» будет посвящен чемпиону СССР в составе армейцев, трехкратному обладателю Кубка Стэнли и чемпиону мира, двукратному призеру Олимпийских игр Сергею Федорову, которому 13 декабря исполнилось 55 лет. Перед игрой состоится чествование Федорова, под сводами арены будет поднят именной стяг.