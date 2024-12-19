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Большинство игроков «Спартака» приехало на матч КХЛ с ЦСКА на метро

В четверг пробки в Москве достигли 9 баллов.

Источник: Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Большая часть игроков «Спартака» прибыла на матч Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА на метро. Об этом ТАСС сообщили в московском клубе.

Матч ЦСКА — «Спартак» начнется в 19:30 на «ЦСКА-Арене».

«Большая часть игроков “Спартака” приехала на игру на метро», — сообщил собеседник агентства.

Пробки в Москве 19 декабря достигли 9 баллов на фоне снегопада.

Матч ЦСКА — «Спартак» будет посвящен чемпиону СССР в составе армейцев, трехкратному обладателю Кубка Стэнли и чемпиону мира, двукратному призеру Олимпийских игр Сергею Федорову, которому 13 декабря исполнилось 55 лет. Перед игрой состоится чествование Федорова, под сводами арены будет поднят именной стяг.

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