Большинство игроков «Спартака» приехало на матч КХЛ с ЦСКА на метро

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Большая часть игроков «Спартака» прибыла на матч Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА на метро. Об этом ТАСС сообщили в московском клубе.
Матч ЦСКА — «Спартак» начнется в 19:30 на «ЦСКА-Арене».
«Большая часть игроков “Спартака” приехала на игру на метро», — сообщил собеседник агентства.
Пробки в Москве 19 декабря достигли 9 баллов на фоне снегопада.
Матч ЦСКА — «Спартак» будет посвящен чемпиону СССР в составе армейцев, трехкратному обладателю Кубка Стэнли и чемпиону мира, двукратному призеру Олимпийских игр Сергею Федорову, которому 13 декабря исполнилось 55 лет. Перед игрой состоится чествование Федорова, под сводами арены будет поднят именной стяг.