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СКА отыгрался с 0:3 и победил дома «Торпедо», Кузнецов отдал четыре передачи

В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал нижегородское «Торпедо».

Источник: https://vk.com/ska

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

На четвёртой минуте первого периода Владислав Фирстов открыл счёт во встрече. На шестой минуте периода Вячеслав Войнов удвоил преимущество гостей. На последней минуте периода команды обменялись голами. За «Торпедо» забросил Игорь Ларионов, за СКА — Михаил Григоренко.

На 23-й секунде второго периода Марат Хайруллин сократил отставание СКА в матче. На четвёртой минуте периода Тони Деанджело сделал счёт 3:3. На седьмой минуте периода Василий Атанасов вновь вывел «Торпедо» вперёд. На 12-й минуте периода Михаил Воробьёв сделал счёт 4:4.

На 12-й минуте третьего периода Иван Демидов забросил пятую шайбу СКА в игре. В конце встречи Василий Глотов установил окончательный счёт в игре.

СКА
6:4
1:3, 3:1, 2:0
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
19.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Игорь Ларионов
Вратари
Павел Мойсевич
(Егор Заврагин)
Иван Бочаров
(Иван Бочаров)
1-й период
03:50
Владислав Фирстов
(Игорь Ларионов, Василий Атанасов)
05:22
Вячеслав Войнов
(Никита Артамонов)
09:19
Евгений Свечников
16:59
Никита Зайцев
18:27
Евгений Свечников
19:05
Игорь Ларионов
(Василий Атанасов)
19:53
Михаил Григоренко
(Евгений Кузнецов)
2-й период
20:23
Марат Хайруллин
(Евгений Кузнецов)
23:44
Энтони Деанджело
(Василий Глотов, Евгений Кузнецов)
24:00
Бобби Линч
26:19
Василий Атанасов
(Бобби Линч)
31:43
Михаил Воробьев
(Захар Бардаков, Никита Зайцев)
38:48
Владислав Фирстов
3-й период
49:00
Арсений Варлаков
51:38
Иван Демидов
(Евгений Кузнецов)
55:13
Захар Бардаков
59:44
Василий Глотов
Статистика
4
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Торпедо
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