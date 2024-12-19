СКА отыгрался с 0:3 и победил дома «Торпедо», Кузнецов отдал четыре передачи

На четвёртой минуте первого периода Владислав Фирстов открыл счёт во встрече. На шестой минуте периода Вячеслав Войнов удвоил преимущество гостей. На последней минуте периода команды обменялись голами. За «Торпедо» забросил Игорь Ларионов, за СКА — Михаил Григоренко.