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«Металлург» победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). В составе победителей дубль оформил Данила Юров (29-я, 59-я минуты), также отличились Егор Коробкин (6) и Денис Зернов (27). У гостей две шайбы забросил Джошуа Ливо (13, 40).

«Металлург» в третий раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев».

«Металлург», набрав 44 очка в 38 матчах, занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Салават Юлаев» с 48 баллами после 35 встреч располагается на второй строчке.

В следующем матче «Металлург» 23 декабря примет омский «Авангард», а «Салават Юлаев» в этот же день в Уфе встретится с хабаровским «Амуром».

Металлург Мг
4:2
1:1, 2:1, 1:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
20.12.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7500 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Виктор Козлов
Вратари
Александр Смолин
Александр Самонов
1-й период
05:16
Егор Коробкин
(Павел Акользин, Макар Хабаров)
12:19
Джош Ливо
(Михаил Науменков, Нэйтан Тодд)
19:03
Никита Зоркин
2-й период
26:42
Денис Зернов
(Роман Канцеров, Данила Паливко)
28:33
Данила Юров
(Егор Яковлев, Александр Петунин)
34:35
Михаил Науменков
37:27
Игорь Гераськин
37:32
Нэйтан Тодд
39:59
Джош Ливо
(Ярослав Цулыгин)
3-й период
58:18
Данила Юров
(Робин Пресс, Даниил Вовченко)
58:45
Егор Коробкин
Статистика
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Металлург Мг
Салават Юлаев
КХЛ: таблица и календарь