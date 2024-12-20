«Металлург» победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). В составе победителей дубль оформил Данила Юров (29-я, 59-я минуты), также отличились Егор Коробкин (6) и Денис Зернов (27). У гостей две шайбы забросил Джошуа Ливо (13, 40).
«Металлург» в третий раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев».
«Металлург», набрав 44 очка в 38 матчах, занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Салават Юлаев» с 48 баллами после 35 встреч располагается на второй строчке.
В следующем матче «Металлург» 23 декабря примет омский «Авангард», а «Салават Юлаев» в этот же день в Уфе встретится с хабаровским «Амуром».