Клуб КХЛ «Автомобилист» обменял канадца с российским паспортом в «Сибирь»

«Данная сделка помогает “Автомобилисту” в вопросах соблюдения потолка зарплат — в связи с уже состоявшимися переходами в нашу команду Даррена Дица и Никиты Шашкова, а также планирующегося в дальнейшем возвращения из списка травмированных Ника Эберта», — говорится в сообщении.