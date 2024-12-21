Ротенберг сравнил хоккейный клуб «Торпедо» с футбольным «Тоттенхэмом»

В субботу СКА дома победил в овертайме владивостокский «Адмирал» (3:2) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Такое ощущение, что Кубок Первого канала до сих пор продолжается, против нас еще сильнее и сильнее команды выходят, в том числе “Локомотив”. На Кубке Первого канала сыграли со сборными мира, Белоруссии, Казахстана», — сказал Ротенберг на пресс-конференции, опубликованной на странице СКА в соцсети «ВКонтакте».
«На кого похоже нижегородское “Торпедо”? Это, наверное, футбольный “Тоттенхэм”. (Главный тренер “Торпедо” Игорь) Ларионов всегда сравнивает с футбольными командами. А сегодня мы словно сыграли со сборной Латвии», — добавил он.