Ротенберг сравнил хоккейный клуб «Торпедо» с футбольным «Тоттенхэмом»

«Такое ощущение, что Кубок Первого канала до сих пор продолжается, против нас еще сильнее и сильнее команды выходят, в том числе “Локомотив”. На Кубке Первого канала сыграли со сборными мира, Белоруссии, Казахстана», — сказал Ротенберг на пресс-конференции, опубликованной на странице СКА в соцсети «ВКонтакте».