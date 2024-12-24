Неравноценный обмен с тайным смыслом. СКА получил полезного игрока в обмен на среднего хорвата

Конечно, Рендулич на эмоциях очень неплохо отыграл регулярный чемпионат, но 27 очков в 51 матче — не так уж и много, пусть и было 11 заброшенных шайб. В каких-то моментах он ничем не мог помочь — просто в силу своей квалификации. И если на какие-то тактически огрехи или недостаток в скорости никто не обращал внимания, то в СКА все не так.