ЦСКА обменял трехкратного обладателя Кубка Гагарина в «Авангард»

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Константин Окулов покинул ЦСКА и перешел в омский «Авангард» в обмен на американского форварда Коула Касселса, сообщается в официальном Telegram-канале сибирского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Окулов выступал за ЦСКА с сезона-2017/18, перейдя в армейский клуб из новосибирской «Сибири». С «красно-синими» он становился чемпионом КХЛ в 2019, 2022 и 2023 годах. Всего за армейцев он провел 492 матча и набрал 395 очков (133 шайбы + 262 передачи). Всего в КХЛ он отыграл 610 матчей и набрал 403 очка (154+249). В нынешнем сезоне на его счету 16 очков (5+11) в 36 матчах.
Касселс в нынешнем сезоне провел 33 матча за «Авангард» и набрал 5 очков (2+3). До перехода в омский клуб нападающий провел в общей сложности 486 матчей в Американской хоккейной лиге (АХЛ).
«Нашему нападению необходим столь разносторонний мастер, как Константин Окулов. Его сильные стороны всем хорошо известны, это нападающий с высоким игровым интеллектом, способный вести игру команды и создавать моменты для партнеров, а также для самого себя. Коулу Касселсу мы говорим спасибо за игру и желаем успехов в новом клубе, он работал честно и профессионально», — прокомментировал обмен генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.