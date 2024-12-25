ЦСКА обменял трехкратного обладателя Кубка Гагарина в «Авангард»

Окулов выступал за ЦСКА с сезона-2017/18, перейдя в армейский клуб из новосибирской «Сибири». С «красно-синими» он становился чемпионом КХЛ в 2019, 2022 и 2023 годах. Всего за армейцев он провел 492 матча и набрал 395 очков (133 шайбы + 262 передачи). Всего в КХЛ он отыграл 610 матчей и набрал 403 очка (154+249). В нынешнем сезоне на его счету 16 очков (5+11) в 36 матчах.